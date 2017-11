Een populaire baas? Dit zijn toppers volgens werknemers Redactie vacature.com

08u00

Bron: vacature.com 0 Shutterstock Doorgroeimogelijkheden, correcte verloning en medezeggenschap spelen sterk mee in de beoordeling van werkgevers door hun eigen personeel. Vacature Moderne jobhunters stellen employer branding erg op prijs. De reputatie en het personeelsbeleid van een werkgever zijn doorslaggevend bij de keuze voor een job. Deze bedrijven staan alvast op een goed blaadje bij hun personeel.

Mercedes-Benz

Werknemers vallen als een blok voor welluidende merknamen en daar plukt Mercedes-Benz de vruchten van. Toch blijft het voor het personeel gelukkig niet bij een blitse naam alleen. Ook inhoudelijk is een baan bij de autofabrikant aantrekkelijk. ’s Werelds meest toonaangevende autobouwer is als werkgever immers al even ambitieus als naar zijn klanten en producten toe. Bij Daimler mag je je creativiteit de vrije loop laten en groei je aan een razend tempo. Kortom: gordel om voor de lancering van een topcarrière waarvan je zelf het stuur in handen houdt!

Jobs bij Mercedes-Benz.

STIB-MIVB

Als vervoersmaatschappij verschijnt STIB-MIVB dan misschien niet altijd in een positief daglicht, als werkgever vertelt het overheidsbedrijf wél een bijna uitsluitend positief verhaal. STIB-MIVB schopte het dit jaar voor de derde keer op rij tot gecertificeerd Top Employer en die onderscheiding kreeg het zeker niet zomaar. Het Top Employers Instituut bekroonde de organisatie na grondig en onafhankelijk onderzoek om zijn uitstekende werkomstandigheden. 8000 tevreden medewerkers leveren dagelijks de proef op de som.

Thomas Cook Belgium

Ook touroperator Thomas Cook prijkt op het lijstje Top Employers 2017. Als teamlid help je iedere dag klanten hun dromen waar te maken. De ontspannen (vakantie)stemming van het cliënteel werkt ook achter de schermen door zodat je prat kan gaan op een optimale werksfeer. Je krijgt volop vrijheid om je eigen professionele dromen na te jagen en kan daarbij rekenen op de nodige ondersteuning van je baas. Ambieer je een carrière die de landsgrenzen overstijgt, vind je bij Thomas Cook ook in buitenland tal van opties.

Lidl Belgium

Lidl is sterk aan het groeien en dat brengt voor het personeel niets dan voordelen mee. De supermarktketen biedt haar werknemers afwisselende jobs aan tegen een mooie verloning met ook nog eens interessante randvoorwaarden. Gooi daar prima doorgroei- en opleidingsmogelijkheden bovenop en we mogen gerust spreken van een ‘baas op het witte paard’.

Havenbedrijf Antwerpen

Werken in het grootste havengebied ter wereld (denk zo’n 20.000 voetbalvelden) staat garant voor heel wat uitdaging en groeimogelijkheden. Bij het Havenbedrijf zetten 1.548 werknemers zich dagelijks in voor de duurzame toekomst van de Antwerpse haven. Voor de dagelijkse goede werking van deze economische ader van de stad zijn zeer diverse functies vereist: van sluiswachters en boekhouders tot pr-medewerkers en sleepbootkapiteins. 1/3 van het personeel opereert vanuit het iconische nieuwe Havenhuis, een unieke en prestigieuze werkplek ontworpen door Zaha Hadid Architects.

Jobs in de haven van Antwerpen.

SPIE Belgium

Ook SPIE heeft verspreid over 13 vestigingen in België en Luxemburg ruim 1.500 personeelsleden in dienst die de krachten bundelen voor een duurzame toekomst. Het bedrijf is een toonaangevende speler op vlak van klimaatregeling en groene energie en biedt zo een hoge mate van zekerheid aan zijn medewerkers. Persoonlijke groei en welzijn gelden als prioriteiten op de werkvloer. Bij SPIE Belgium is je talent dus ongetwijfeld in goede handen.

Lees ook:

Droomjob gezocht? reis gratis de wereld rond als Discovery Channel-stagiair

Komt je eindejaarspremie eraan? Ontdek hier hoeveel je krijgt

Hier moet je werken om het meeste te verdienen

Bron: vacature.com.