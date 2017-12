Eén loon waarvan je met twee (of meer) moet leven? Met deze jobs kan het Kate Raw

Bron: vacature.com 0 Shutterstock x Vacature In 2016 gaven Belgische gezinnen gemiddeld 34.167 euro uit aan hun woning, eten en drinken, transport en andere dagdagelijkse dingen. In sommige gevallen spekken twee partners samen de bankrekening om, maar in veel gevallen heeft maar een persoon een voltijdse job. Denk maar aan een partner die (deels) thuisblijft voor de kinderen, of single ouders. Eenverdieners kijken door een andere bril naar vacatures. Deze jobs zijn voor hun slimme keuzes.

Lange werkdagen?

Hoogopgeleide, ervaren eenverdieners komen op hun pootjes terecht in hogere managementfuncties. Afhankelijk van de sector verdien je op zo’n postje tussen de vijf- en zesduizend euro bruto per maand. Lange werkdagen maken wel deel uit van de deal, wat niet ideaal is voor een mama of papa die er alleen voor staat.

Aantrekkelijke sectoren

Wie wel op tijd wil thuiszijn voor het avondeten, kan een comfortabel uurrooster én loon vinden in de financiële sector. Met een gemiddeld salaris van 3700 euro bruto per maand is deze sector de tweede bestbetaalde, op de petrochemische nijverheid na, waar een gemiddeld bruto maandloon maar liefst 4200 euro bedraagt.

Techniekers, voel je ook aangesproken, want je hebt echt geen universitair diploma nodig om een comfortabel leven te leiden als eenverdiener in deze sector.

Lees ook: Dit zijn de boeiendste jobs in de (petro)chemie.

Specifieke skills

Net zoals je gezin, evolueren je jobverwachtingen ook. Je hoeft niet per se trouw te blijven aan een bedrijf, of zelfs aan een sector. Het is minstens even slim om je te specialiseren in een bepaalde rol en te jobhoppen. Iedereen ziet je graag komen met je specifieke skills!

Zo krijgen ingenieurs, wiskundigen, statistici, biowetenschappers en andere wetenschappelijke bollebozen een prijskaartje opgeplakt van tussen de vier- en vijfduizend euro. Een hoger diploma is wel onmisbaar.

Softwareontwikkelaars en andere ICT’ers zijn nog zo’n zeldzaam gewaardeerd soort. Bovendien kan je je daarin specialiseren zonder hoger diploma.

Flexwerk

Eenverdieners werken hard voor hun gezin. Dat wil niet zeggen dat ze liever op kantoor zijn dan thuis. Sinds 2017 zetten werkgevers meer in op werkbaar werk, wat betekent dat je werk- en privéleven beter in balans zijn. De overheid loopt op kop om dit aan hun werknemers te bieden. Maar wie alles te zeggen wil hebben over zijn uurrooster en prijs, is het best af als freelancer.

