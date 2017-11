Droomjob-alert: reis gratis de wereld rond als stagiair van Discovery Channel Redactie vacature.com

11u23

Bron: vacature.com 0 Photo / Facebook, Ben Mikha Aucklander Ben Mikha was de eerste Discovery Channel stagiair Vacature Droomde je er altijd van om de wereld rond te reizen, maar had je daar niet direct de nodige spaarcenten voor? Lees dan vooral verder. Het bekende Discovery Channel is immers op zoek naar een nieuwe 'Global Intern', om de hyperpopulaire Ben Mikha op te volgen.

De 26-jarige Aucklander Ben Mikha haalde het vorig jaar van haast 50.000 andere kandidaten die aasden op de job. Zijn Instagram- en Facebook-account staan sindsdien vol met de meest prachtige (en verdomd jaloersmakende) foto's, die zelfs een huismus een stevige reismicrobe zouden kunnen bezorgen.

(lees verder onder de foto)

I don't think I've ever seen so many light rays in one place. Tucked away deep in the jungle is this cave with vines hanging down and a gentle stream which leads in to a dream like waterfall. I had this cave to myself for a while and it was nice to lay my camera down and soak up my surroundings. The cave walls echo with the sound of water crashing below, while light rays seep through the cavity openings. Wish I could've stayed longer 🌴 Een foto die is geplaatst door null (@benmikha) op 18 sep 2017 om 10:35 CEST

Wat zoeken ze?

Je moet avontuurlijk en creatief zijn en uiteraard van reizen houden. Je moet ook wel al wat ervaring hebben met social media storytelling en je kan dus vlotjes met woord, beeld en video toveren. En het allerbeste nieuws? Je mag een vriend of vriendin mee op sleeptouw nemen!

Deze keer moet de stagiair een reis om de wereld maken langsheen de volgende etappes: Japan, de Verenigde Staten, Duitsland, Zuid-Afrika en Kroatië - de reisverslagen zullen gepubliceerd worden op de sociale mediakanalen van Discovery Channel.

Wat moet je doen om deel te nemen?

Eerst en vooral eens goed de vacature bestuderen.

Zo moet je onder andere een eigen video (van 30 tot 60 seconden) creëren en op YouTube of Vimeo opladen; met die video maak je ineens duidelijk waarom JIJ - en niet de 50.000 andere kandidaten die ook de job azen - de beste kandidaat bent voor de job. Daarnaast dien je ook een foto in van een persoonlijk reisavontuur, met een onderschrift dat verduidelijkt waarom het zo memorabel was.

Solliciteren kan tot 17 december. Vervolgens kiest Discovery Channel 100 finalisten en zal het grote publiek kunnen stemmen wie er doorgaat naar de volgende rondes. May the journey begin!

Bekijk hier de job.

Lees ook:

De hoogste en de laagste lonen op een rijtje

35 vakantiedagen, echt? Deze sectoren bieden de meeste voordelen

Welke job past het beste bij jou? Doe de test!