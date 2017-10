Door deze gangbare sollicitatiefouten maak je geen schijn van kans op de job Joni Horemans

Bron: vacature.com 1 Shutterstock Vacature Er zijn al halve boeken geschreven over hoe we ons als sollicitant horen te gedragen tijdens de sollicitatieprocedure, en toch blijven veel mensen keer op keer dezelfde fouten maken. Gelukkig kan je van fouten ook veel leren. We vroegen aan enkele rekruteerders waar ze zich het allermeest aan ergeren.

Rob Maes, Head of Business HR and Talent bij AG Insurance

1. Heel veel fouten duiken al op in de opmaak van het cv. Het heeft te veel details die niet relevant zijn, er staan typefouten in of sollicitanten plaatsen geen data bij hun opleidingen en werkervaring. Zo is het een mysterie of diploma's al dan niet werden behaald en blijven ze duister over de overstap tussen werkgevers. Daarnaast krijg ik heel wat onprofessionele foto's te zien.



2. Wat we tijdens een jobinterview geregeld opmerken is dat sollicitanten 'underdressed' komen opdagen. 'Overdressed' gebeurt ook, maar dat tolereren we wel.



3. Kandidaten die tijdens het gesprek té familiair worden en onmiddellijk beginnen te socializen verdienen bij ons geen pluspunten.



4. Wanneer ze bovendien geen specifieke motivatie kunnen geven waarom ze komen solliciteren en het gevoel geven dat het hen niet uitmaakt wat ze uiteindelijk willen doen, zal er bij ons geen aanwerving inzitten.



Kristof Goffings, Country Manager Recruitment & Selection voor IKEA Belgium

1. Een fout die nog altijd veel sollicitanten maken, is op veel vacatures tegelijk solliciteren. We merken dan soms in de sollicitatiebrief of op het cv dat de naam van een ander bedrijf er nog staat. Tijdens het interview vallen kandidaten door de mand door niet te weten waarvoor ze precies komen of niet op de hoogte te zijn van de inhoud van de vacature. Op die manier is het natuurlijk moeilijk om te achterhalen wat hun motivatie is. Hetzelfde probleem duikt op wanneer een kandidaat voor verschillende openstaande functies in één winkel solliciteert.



2. De daarnaast belangrijkste reden waarom we een interview na afloop niet als positief beschouwen, is omdat er simpelweg geen match is. Bij IKEA maken we van diploma of ervaring geen prioriteit, maar zoeken we gemotiveerde mensen die ook onze waarden delen. Als er op dat vlak geen klik is, is dat evenwel geen fout. Dat betekent niet dat er met een ander bedrijf niet wél een match kan zijn.



3. Om die reden geven we niet de voorkeur aan sollicitanten die sociaal wenselijk antwoorden. Als werkgever gaan we op zoek naar de echte persoon om te kunnen oordelen of er een match is op gebied van waarden en competenties. Hoewel een goede rekruteerder daar normaal doorheen prikt met behulp van bepaalde methodologieën, maakt het geven van sociaal wenselijke antwoorden het gesprek er dus niet makkelijker op.



4. Af en toe gebeurt het dat iemand te laat komt. Geeft de sollicitant hier dan geen geldig excuus voor, spreekt dat natuurlijk niet in zijn voordeel. Als hij of zij hier echter wel een goede reden voor heeft, zien we het door de vingers. Gezien de verkeersomstandigheden is het immers niet altijd evident om ons vlot te bereiken. Ook wat kledij betreft zijn we bij IKEA vrij open. We hanteren geen dresscode, maar vinden het belangrijk dat de sollicitant zichzelf is.



5. Onbeleefdheid kan niet door de beugel, maar dat ben ik gelukkig nog maar heel weinig tegengekomen. Ik geloof dat het er ook mee te maken heeft hoe je een kandidaat ontvangt. Als je heel menselijk omgaat met iemand, krijg je dat meestal ook terug. Bij ons zijn 90% van de niet weerhouden sollicitaties dus te wijten aan het feit dat er nog andere vacatures in de running zijn, of er van onze kant geen match is.



Sofie Moerbeek, verantwoordelijke rekrutering van BNP Paribas Fortis

1. De fout die ik het meest opmerk, is een gebrek aan voorbereiding. Sollicitanten zijn onvoldoende geïnformeerd over de inhoud van de job, zowel als over het bedrijf zelf. Ze kunnen bijvoorbeeld niet motiveren waarom ze wel voor onze bank en niet voor een andere zouden willen werken. Ik vind het altijd vreemd wanneer ik vaststel dat sollicitanten niet eens de website hebben bezocht voor het gesprek. Dat is toch het minste dat iemand kan doen?



2. Ook over hun persoonlijke motivatie hebben kandidaten vaak te weinig nagedacht. We hebben nochtans een tool ontwikkeld op onze website die mensen daarbij helpt. Met onze CompanyMatch kunnen ze zelf op voorhand uittesten of ze passen bij de cultuur van het bedrijf, en zo niet, welke bedrijven er eventueel wel in aanmerking komen.



3. Nog altijd zijn er sollicitanten die niet goed weten wat te antwoorden op klassieke vragen over hun troeven of werkervaring. Dit geeft opnieuw blijk van een povere voorbereiding. Ze mogen niet vergeten dat een sollicitatie een professioneel gesprek is en dat je een goede eerste indruk moet nalaten. Het is niet zomaar een babbeltje!



4. Uiteraard moet je netjes en professioneel voor de dag komen, maar een maatpak is vandaag echt niet meer vereist. Bij sommige kandidaten vraag ik me af in welk tijdperk ze zijn blijven hangen. Ze gaan overdreven formeel gekleed, of sturen zelfs nog wel eens een handgeschreven brief! Laat staan dat ze er dan aan gedacht hebben hun LinkedIn profiel up-to-date te maken, door ook aan te geven dat ze op zoek zijn naar een nieuwe opportuniteit. Dit is iets dat we altijd nagaan en we moedigen sollicitanten daarbij aan creatief te zijn. LinkedIn vervangt immers meer en meer het cv én de open sollicitatie.



