Doe de test: ben jij te goed voor je job?

Bron: vacature.com 2 Shutterstock Vacature In een rapport over de mismatches op onze arbeidsmarkt waarschuwt onderzoekster Sarah Vansteenkiste (Steunpunt Werk, KU Leuven) voor het probleem van ondertewerkstelling. Ze berekende dat zowat een op de vier Vlaamse werkenden in een job zit waarvoor hij of zij overgekwalificeerd is. Dit zijn 5 tekenen aan de wand dat je onder je niveau werkt.

1. Motivatiepeil: nul

Vraag je je wel eens af waarom je je huidige werk doet? Als je op deze vraag geen ander antwoord kan verzinnen dan 'omdat het zekerheid biedt', voorspelt dat niet veel goeds. Bij gebrek aan een betere werkaanbieding aanvaardde je jouw huidige job, en uit gewoonte, angst en/of onzekerheid blijf je erin hangen. Je belangrijkste motivatie is van financiële aard.



2. Je vindt je werk minder uitdagend dan de afwas doen

Je brengt je taken zonder veel moeite tot een goed einde. Vaak heb je je werk zelfs al ruim voor de deadline klaar en gebeurt het dat je je verveelt of naar privézaken grijpt om de tijd te doden. Je behaalt steeds de vooropgestelde resultaten, maar hoeft je talenten en competenties daar minimaal of zelfs niet voor aan te spreken. Misschien vond je je job in het begin wel spannend, maar nu is de uitdaging er af en is het werk een routineklus.



3. Moeder, waarom werken wij?

Je vindt het werk dat je doet zinloos. Hierdoor ga je je ook zelf nutteloos voelen en krijgt je zelfvertrouwen een deuk. Je krijgt bovendien geen ruimte om zelf ideeën te lanceren of daarmee aan de slag te gaan, wat je frustratie alleen maar doet toenemen. Misschien benijd je collega's die een hogere functie bekleden en vind je ook maar weinig aansluiting bij de teamleden op je eigen niveau.



4. Uitgeput van niets te doen

Werk waarbij je je talenten niet kan inzetten maakt je moe, ook al is er inhoudelijk niets moeilijk aan. Het maakt dat je je iedere dag naar het werk sleurt en de uren aftelt tot je weer naar huis mag gaan.



5. Elke job is beter dan de jouwe

Je droomjob ligt mijlenver verwijderd van wat je momenteel doet. Moest je morgen een ander aanbod krijgen, zou je geen seconde aarzelen. Misschien kijk je actief uit naar een andere betrekking, maar durf je de stap niet goed te zetten of passeerde er helaas nog niets beters.



Herken je jezelf in minstens vier van bovenstaande situaties, dan werk je niet alleen onder je niveau, maar dan kan je daar ook moeilijk mee leven. Blijf niet bij de pakken zitten en zoek verder naar een baan die wel de nodige uitdaging biedt.



Je wordt gewoon dommer van ondermaats werk

Onderzoek heeft immers aangetoond dat de hersenfuncties van mensen die lange tijd een job onder hun niveau uitoefenen verminderen. Je brein past zich langzaam aan aan het niveau van je werk, waardoor je na een tijd ook minder in staat bent om nog op je oorspronkelijke niveau te werken. Niet alleen je cognitieve vermogen gaat achteruit, ook je zelfbeeld en psychisch welzijn lijden eronder.



Twijfel je over je beroepskeuze? Denk je aan loopbaanbegeleiding? Of heb je nood aan een andere job? Onze beroepskeuzetest kan je helpen in je zoektocht naar een betere job.



