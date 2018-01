Heeft u een zwaar beroep? Dit zijn de criteria Joni Horemans

22 januari 2018

08u00

Bron: vacature.com 13 Vacature Wie een zwaar beroep uitoefent, moet vroeger met pensioen kunnen gaan of andere compensaties krijgen. Na lang overleg hebben de sociale partners vier criteria geformuleerd die zware beroepen onderscheiden.

Een officiële lijst van zware beroepen komt er niet. Bepaalde beroepen over de hele lijn extra pensioenrechten gunnen, is financieel niet haalbaar en bovendien overbodig. De (individuele) arbeidsomstandigheden bepalen immers meer dan je beroepscategorie of je werk bovengemiddeld belastend is of niet, vindt de regering. Een opvoeder die overdag gehandicapten begeleidt, komt zo bijvoorbeeld minder in aanmerking voor vervroegd pensioen dan zijn vakgenoot die nachtdiensten klopt in een gesloten jeugdinstelling. Pas wanneer je beroep onder een of meerdere van volgende noemers te plaatsen valt, mag je het als ‘zwaar’ bestempelen. (En ook dan wordt uiteraard nog naar je specifieke werkomstandigheden gekeken, nvdr)

Voor iedereen die de draad een beetje kwijt is en het kluwen van onze pensioenregeling nog moeilijk kan ontwarren, zetten we hier de huidige wetgeving even op een rij.

1. Fysiek zware beroepen

Voorbeelden: Bouwvakker, grondwerker, roustabout, groenarbeider, schipper,…

Verricht je zware lichamelijke of rugbelastende arbeid, werk je in extreme warmte of koude of ben je vaak buiten in weer, in regen, hitte en vrieskou? Dan mag je vroeger met pensioen dan je sector-/beroepsgenoot die zich niet dagelijks op het terrein in het zweet werkt en bijvoorbeeld louter een coördinerende rol opneemt.

2. Mentaal zware functies

Voorbeelden: Piloot, zorg- en verpleegkundige, opvoeder, leerkracht, journalist in crisisgebieden…

Mentaal zware jobs zorgen voor emotionele uitputting en kunnen leiden tot burn-out of ziekteverzuim. Mentale belasting is echter moeilijk meetbaar en daarom zouden sommigen dit criterium liever geschrapt zien. Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits ijverde er ook voor leerkracht te aanvaarden als potentieel zwaar beroep. Leerkrachten moeten niet alleen veel rechtstaan, hun werk kan vooral ook op psychosociaal vlak wegen.

3. Risicovol werk

Voorbeelden: Politieagent, militair, brandweerman, hoogtewerker, sommige chauffeurs,…

Grofweg gaat het over jobs die een risico voor de gezondheid inhouden, zoals een langdurige blootstelling aan chemische stoffen, of waar een (ernstig) arbeidsongeval waarschijnlijk is. De agent in het speciale interventieteam beoefent zo wel een zwaar beroep, maar zijn collega op kantoor niet. De vakbonden splitsten deze categorie op in maar liefst 8 deelcategorieën: hoogtewerk, ondergronds werk, werk onder water, werk in publiek transport, werk met vuur, werk met nationale risico's (zoals nucleaire veiligheid), werk in isolatie en werk onder grote alertheid.

4. Jobs met een zwaar arbeidsregime

Voorbeelden: Productielijn operator, bakker, steward, horecapersoneel,…

Wie nachtwerk verricht, in ploegen staat of een erg onregelmatig uurrooster heeft, zal hoogstwaarschijnlijk meer belasting ervaren dan wie iedere dag tussen 9u en 17u zijn takenlijstje afwerkt.

