Dit zijn de loopbaanopties voor verpleegkundigen

Nu ouderen steeds langer thuis blijven wonen, is er ook hoe langer hoe meer vraag naar thuisverpleegkundigen. Met een diploma verpleegkunde op zak, hoef je niet per se in een ziekenhuis te gaan werken, want met je skills kun je op heel wat plekken terecht. Jos Borteel van kennis- en expertisecentrum Probis duidt de verschillende loopbaanopties.

Grey’s Anatomy achterna

“Voor iedere verpleegkundige bestaat er een job op maat. We merken dat vooral jongeren wel eens staan te springen om in een ziekenhuis te werken, en dan liefst in het operatiekwartier. De scholen voor verpleegkunde liggen vaak vlakbij ziekenhuizen, waardoor veel studenten er hun stage lopen. In het verleden was een stagiair een beetje een noodzakelijk kwaad, maar door de krapte op de markt kijken ziekenhuizen er nu heel anders tegen aan. Een stage is eigenlijk het eerste deel van een sollicitatie. De betere stagiairs krijgen na afloop een job aangeboden.”

“In een ziekenhuis vormen verplegers een radar in het grote geheel. Zeker nu de opnametijd almaar verkort, verzorgen ze patiënten doorgaans niet langer dan een paar dagen. Het contact is hierdoor zakelijk en verloopt via vaste structuren. Ze voeren om het negatiever te zeggen een soort veredeld bandwerk uit. Sommige werknemers voelen zich hier prima bij, maar voor wie dit niet doet, zijn er gelukkig nog andere opties.”

Bij de mensen thuis

“We zien dat mensen in een later stadium vaak meer behoefte krijgen aan afwisseling en hun agenda meer zelf willen bepalen. Zij kunnen dan kiezen voor de thuisverpleging. Aangezien ouderen steeds langer thuis blijven wonen, is hier ook hoe langer hoe meer vraag naar. Thuisverpleegkundigen hebben dus eveneens een strak schema maar de relatie met de patiënt is helemaal anders. Je kan de job bovendien zowel in loondienst als op zelfstandige basis uitoefenen. Dit laatste is sinds kort sterk in opmars. Ook zien we verschillende zelfstandigen zich groeperen.

Daarnaast zijn er nog verplegers die opteren voor wisselende opdrachten via de uitzendbureaus voor de zorg. Ook dit geeft meer vrijheid, hoewel ze zich in een latere fase toch vaak gaan binden aan een instelling waar ze zich thuis voelen.”

Zorgcentra: langdurig engagement

“Een derde belangrijke mogelijkheid zijn de rust- en verzorgingstehuizen, die als paddenstoelen uit de grond schieten. Psychiatrische instellingen kan je nog enigszins vergelijken met ziekenhuizen -maar dan met langere opnametijd- maar vooral in rusthuizen genieten verplegers veel meer aanzien. Net als de thuisverplegers, zijn ze de eerste medische waakhond. De vertrouwensband met de patiënt is groter en je bouwt door het langdurige contact een persoonlijke relatie op. Hoewel je uiteindelijk natuurlijk ook weer afscheid moet kunnen nemen, en dit is niet aan iedereen gegeven. Bij ieder karakter past zo dus een andere zorgjob. Verder heersen ook tussen de instellingen zelf nog eens aanzienlijke culturele verschillen. Via employer branding dienen zorginstellingen zich volgens mij duidelijker te positioneren om zo het geschikte personeel aan te trekken. Die beloften vervolgens ook waarmaken, is een van de grote uitdagingen voor de zorginstellingen de komende jaren.”

En financieel?

Voor verzorgenden zijn een werkomgeving die bij hun karakter past en bepaalde randvoorwaarden, zoals met kerstmis thuis kunnen zijn, vaak belangrijker dan het financiële plaatje, oppert Borteel. Inkomens zijn voor de gehele sector door de overheid vastgelegd en gaan meestal het verschil niet maken. Ook in de privé-instellingen gelden deze barema’s. Een beginnend verpleegkundige verdient zo maandelijks €2.217,26 bruto. Je salaris groeit aan naarmate je meer ervaring opbouwt. Een gegradueerd verpleger met elf jaar anciënniteit ontvangt zo €3.060,93 bruto per maand. Kies je voor de zelfstandigheid kan je tot 30% meer verdienen, maar ben je wel minder goed beschermd.

