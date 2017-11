Dit zijn de 5 beste en 5 slechtst betaalde jobs Matthias Van Milders

Bron: vacature.com 0 Shutterstock Met een loon van 9.285 euro laat de directeur de tweede in dit lijstje ver achter zich. De kloof bedraagt meer dan 2.000 euro. Vacature Directeurs van grote ondernemingen hebben met stip de best betaalde job. Dat blijkt uit de laatste looncijfers. Onderaan de lijst bengelen de kelners en barmannen. Zij moeten het rooien met meer dan 4,2 keer minder dan de directeurs.

Top-5 van best betaalde jobs (brutolonen worden vermeld)

Directeurs van een grote onderneming

Met een loon van 9.285 euro laat de directeur de tweede in dit lijstje ver achter zich. De kloof bedraagt meer dan 2.000 euro. Bij de job van directeur in een grote onderneming komen wel wat verantwoordelijkheden kijken en die worden blijkbaar aardig beloond.

IT-managers

Managers in de IT voeren met hun 6.940 het peloton managers aan die de plaatsen 2 tot 5 bezetten. De IT blijft dus een goede betaalde sector: kijk je naar het gemiddelde loon van alle werknemers in de sector, dan staat die op de derde plaats.

Administratieve en zakelijke managers

De managers in de administratie en de zakelijke dienstverlening doen het met hun derde plaats beter dan hun medewerkers. De sector zelf is maar een middenmotor als je kijkt naar het gemiddelde loon. De managers verdienen 6.756 euro per maand.

Commerciële, marketing- en R&D-managers

Net buiten het podium vinden we een groep managers uit diverse sectoren: verkoop, marketing, reclame, public relations en research en development. Zij zien op het einde van de maand 6.247 euro op hun loonbriefje staan.

Managers van professionele diensten

Ben je actief in de professionele dienstverlening aan bedrijven en heb je een functie als manager? Dan kan je rekenen op 6.222 euro per maand.

Top-5 van slechtst betaalde jobs

Kelners en barmannen

Twijfel je de volgende keer of je op café of restaurant wel een fooi zou geven? Weet dan dat kelners en barmannen de slechtst betaalde job uitoefenen. Zij moeten tevreden zijn met een gemiddeld maandloon van 2.176 euro voor een voltijds job.

Kappers en schoonheidsspecialisten

Nog een job waarin je niet meteen miljonair zal worden, is die van kapper of schoonheidsspecialiste. Met 2.186 euro verdienen ze amper meer dan een kelner.

Huishoudelijke hulpen en schoonmakers

Poetsen is geen lucratieve activiteit. Voor een proper huis of kantoor krijgen schoonmakers elke maand 2.221 euro. Ook huishoudelijke hulpen krijgen dit gemiddelde maandloon.

Kassiers en ticketverkopers

De kassierster in het grootwarenhuis en de verkoper van jouw bioscoopkaartje kan rekenen op een loon van 2.279 euro.

Winkelverkopers

De top-5 van slechtst betaalde jobs eindigen we me de winkelverkopers. Zij verdienen 2.371 euro, een kleine tweehonderd euro meer dan de slechtst betaalde job.

*Alle vermelde lonen zijn bruto maandlonen voor een voltijdse job in 2015.

