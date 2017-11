Dit zijn de 10 best betaalde jobs in België Redactie vacature.com

08u00

Bron: vacature.com 0 Shutterstock 50% van de Belgische werknemers verdient minder dan 3.095€ bruto per maand en 50% verdient meer. Vacature Uit de meest recente cijfers van FOD Economie blijkt dat het gemiddelde loon in België maandelijks op 3.445€ neerkomt. Uit hun onderzoek blijkt ook dat de petrochemie nog steeds de best betalende sector is.

Is jouw maandloon een beetje in orde? Vergelijk het eens met de rest van het land: in 2015 verdiende een Belgische werknemer gemiddeld 3.445€ bruto per maand. Toch zegt dit gemiddelde niet zoveel. Zo verdient tweederde van de werkende Belgen minder dan dit gemiddelde. De mediaan is daarom beter. Zo verdient 50% van de werknemers minder dan 3.095€ per maand en 50% verdient meer. Overigens verdient 10% van de voltijds werkenden maandelijks minder dan 2.253€ bruto en dit terwijl 10% meer dan 5.308€ verdient.

De best betaalde bedrijfstakken van België

Eén sector springt eruit als het om lonen gaat: de petrochemische nijverheid. Een werknemer in de petrochemie ontvangt maandelijks 53% meer loon dan een gemiddelde werknemer in België. Vertaald naar een concreet loon is dat maandelijks 5.292€.

Ook een meer creatieve bedrijfstak staat in de top 10: het programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma's. De reden is dat het een sector is met bijzonder veel hooggeschoolden en enkele hoogvliegers qua verloning die het gemiddelde naar boven trekken.

De 10 best betaalde sectoren (gemiddelde brutolonen)

1. Petrochemische nijverheid: 5.292€

2. Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus voor bedrijfsbeheer: 4.864€

3. Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's; computerconsultancy: 4.486€

4. Financiële dienstverlening: 4.455€

5. Farmaceutische nijverheid: 4.397€

6. Wetenschappelijk onderzoek: 4.391€

7. Chemische nijverheid: 4.343€

8. Luchtvaart: 4.327€

9. Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma's: 4.317€

10. Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen: 4.292€

De best betaalde jobs

De best betaalde job van België is directeur van een grote onderneming. Je moet je dus zien op te werken, maar dan kun je wel zo'n 9.285€ per maand verdienen. Een alternatief is ICT-manager, die met een loon van 6.940€ op de tweede plaats staat. Zij worden gevolgd door de managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en op administratief gebied. Zij gaan maandelijks met 6.756€ naar huis. Wat de best betaalde beroepen met elkaar gemeen hebben, zijn volgens de FOD Economie een grote verantwoordelijkheid of unieke vaardigheden.

Een overzicht van de 10 best betaalde jobs (gemiddelde brutolonen)

1. Directeurs van grote ondernemingen: 9.285€

2. ICT-managers: 6.940€

3. Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en administratief gebied: 6.756€

4. Managers op het gebied van verkoop, marketing, reclame, PR en research en development: 6.247€

5. Managers op het gebied van professionele diensten: 6.222€

6. Managers in de industrie, delfstoffenwinning, bouwnijverheid en logistiek: 6.089€

7. Wiskundigen, actuarissen en statistici: 5.221€

8. Natuurkundigen, scheikundigen en dergelijke: 5.029€

9. Ingenieurs op het gebied van de elektrotechnologie: 4.876€

10. Ingenieurs (met uitzondering van elektrotechnische ingenieurs): 4.833€

Hoe scoort jouw salaris?

Doe de test met het salariskompas en kom te weten of je veel of weinig verdient.

Lees ook:

Zoveel verdient de gemiddelde Belg

Deze 6 salarisindicatoren bepalen je loonpakket

Hoeveel verdien je in de chemie- en farmaceutische industrie