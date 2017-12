Dit was 2017 in cijfers Piet Verbeest

Meer vacatures, minder werklozen. Als we één ding uit 2017 onthouden, dan is het wel dat. Maar er zijn nog andere opvallende en interessante cijfers.

Aan het werk

Aan het eind van het tweede kwartaal (= de recentste beschikbare cijfers) waren volgens de Nationale Bank van België afgerond 4.722.400 aan het werk in ons land. Dat waren er ongeveer 23.300 meer dan in het eerste kwartaal en 73.000 meer dan een jaar eerder.

De FOD Economie heeft iets lagere cijfers, namelijk 4.563.453.

In de privésector en bij de overheid waren in het tweede kwartaal van 2017 alles samen 3.877.000 mensen aan het werk. Dat waren er 19.000 meer dan in het eerste kwartaal en 58.500 meer dan het jaar daarvoor. (Bron: RSZ)

Daarnaast neemt ook het aantal zelfstandigen jaar na jaar toe. Eind 2016 waren 714.412 mensen in hoofdberoep (10.039 meer dan het jaar daarvoor). Verder waren er ook nog 245.035 zelfstandigen in bijberoep (+7.522) en bleven 99.045 zelfstandigen actief na de pensioenleeftijd (+5492). (Bron: RSVZ)

Werkloos

De eerste 10 maanden van het jaar gingen er door 8.280 faillissementen 15.618 banen verloren. In dezelfde periode vorig jaar ging het om 7.675 falingen en 17.396 jobs. In 2017 steeg dus het aantal faillissementen maar daalde het banenverlies. (Bron: FOD Economie)

Werkloosheidsuitkering

De RVA telde eind september 2017 379.468 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. Dat waren er 6.689 minder dan het jaar ervoor.

Gemiddeld bruto maandloon

De laatste officiële cijfers zijn die van 2014 (3.414 euro) en 2015 (3.445 euro). Voor 2016 komt de AD Statistiek - Statistics Belgium voorlopig uit op 3.470 euro. Eind september bedroeg het gemiddelde loon voor 2017 3.522 euro. Het uiteindelijke cijfer voor 2017 zal waarschijnlijk nog een fractie hoger uitvallen.

Pensioen

De eerste acht maanden van 2017 namen 117.669 mensen hun rustpensioen op, verdeeld over 79.661 werknemers, 21.782 zelfstandigen en 16.226 ambtenaren. Ter vergelijking: voor 2016 waren dat er in totaal 158.873.

Nieuwkomers

In het tweede kwartaal van 2017 telde de actieve bevolking volgens de Nationale Bank van België 5.230.494 mensen. Dat waren er 47.265 meer dan een jaar ervoor.

Bedrijfswagens

Volgens FEBIAC waren er eind 2016 873.288 bedrijfsvoertuigen. Daarnaast waren ook 278.776 wagens ingeschreven op naam van een zelfstandige.

Woon-werkverkeer

De recentste gegevens dateren uit 2014. De wagen was toen goed voor 68,5% van het woon-werkverkeer. Daarna volgden de trein (10,9%), de fiets (9,5%) en tram/metro/bus (6,9%). 2,4% ging gewoon te voet en 1,2% met de motorfiets. In vergelijking met de vorige enquête, uit 2005, wonnen vooral de fiets (+21%), tram/metro/bus (+16%) en trein (+15%) aan belang. De motorfiets daalde sterk (-33%), de rest lichtjes (-2%). (Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer)

