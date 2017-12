Dit vind jij irritant aan je collega's - en zij aan jou Joni Horemans

Bron: vacature.com 1 Shutterstock Vacature We brengen gemiddeld meer tijd met onze collega’s dan met onze familie, vrienden of partners en kinderen, terwijl we ze – helaas – niet zelf mogen kiezen. Logisch dus dat er al eens stevige ergernissen en ruzies kunnen ontstaan op heel wat werkvloeren. Businessinsider bracht een longlist uit dingen waar we ons het allerméést aan ergeren bij onze collega’s.

Te laat komen

Niets zo respectloos als mensen die steevast te laat komen. Is hun tijd dan zo veel belangrijker dan die van jou misschien? Wie regelmatig en zonder geldige reden te laat opdaagt, geeft echt maar weinig blijk van respect voor zijn werkgever en collega’s. Dit geldt ook voor vergaderingen: steevast 10 minuten te laat komen aanwaaien: niet veel mensen vinden dat charmant.

Ziekteverzuim

Ook al te vaak ziek melden wanneer je best zou kunnen werken, is een belangrijke ergernis van collega’s die wél hun best doen. Helemaal als het resultaat is dat jouw werk alwéér deels op hun overwerkte schouders terecht komt. Ben jij die ene collega die altijd ‘toevallig’ ziek wordt op het moment dat de hele afdeling door een drukke periode moet? Wees er dan maar zeker van dat er geen te fijne dingen achter je rug om gezegd worden.

Overmatig gsm-gebruik

Veelvuldig persoonlijke telefoontjes plegen tijdens je uren wekt de irritatie van je omgeving op. Ook wie tijdens vergaderingen te veel met zijn telefoon bezig is, scoort slechte punten. Het getuigt gewoon van weinig betrokkenheid en respect. Focussen is de boodschap! We zijn bovendien allemaal al meer dan genoeg met onze smartphones bezig…

Kantoorslons

Als jij de ietwat overbodige functie van kantoorslons begint te vervullen, ben je gegarandeerd matig populair bij de mensen die een kantoor met jou moeten delen. Idem voor andere werkomgevingen. Zorg voor nette werkkledij en laat je vuile koppen, borden en verpakkingen niet overal rondslingeren. Er is echt niemand die dat achter je rug wil lopen opruimen of die zin heeft om tussen jouw rommel te moeten werken. Of moeten mensen écht beginnen geloven dat je in een stal bent opgevoed?

Vragen spuwen

Niemand krijgt graag voortdurend een vragenvuur over zich heen. Vragen stellen mag, maar doe het op een professionele, gestructureerde manier en laat er vooral niet tussen de lijnen mee blijken dat je eigenlijk helemaal geen zin hebt in je effectieve werk.

Te veel opscheppen

Wie bijzonder trots is op een bepaalde verwezenlijking, wil dit natuurlijk wel eens kunnen zeggen. Daar is zeker niets mis mee, maar toch dien je erover te waken dat je trots niet ombuigt in gratuite zelfstoef. Vooral als je het nodig vindt om die keer op keer te herhalen. Ja, we weten al dat andere mensen ‘constant’ over jou zeggen dat “je heel goed bezig bent”. En ja, je vertelde al meerdere keren – oogrol! - dat het slechts aan jou te danken is dat de targets gehaald worden of dat alles zo goed georganiseerd is… Zoals onze grootmoeder pleegde te zeggen: eigen lof stinkt wel altijd een beetje, kind.

Alles (beter) weten

In dezelfde lijn houden mensen niet van extreme wijsneuzen op de werkvloer. Weet jij áltijd alles beter? Tik jij je collega’s vaak op de vingers over dingen waar zij eigenlijk meer ervaring in hebben? Ben jij er eentje die stiekem voortdurend denkt: wat ik zelf doe, doe ik beter? Of het allerergste: verkoop jij andermans goede ideeën als de jouwe? Dan heb je waarschijnlijk echt geen vrienden op het werk.

Gebrekkige hygiëne

Een van de moeilijkste situaties waar je in een werksituatie mee te maken kan krijgen; een collega die vaak of altijd onfris ruikt en er zich kennelijk niet echt van bewust is. Subtiel een deodorant op diens bureau, locker of postvak droppen als hij/zij er niet is, kan een hint zijn. De collega in kwestie even apart nemen en het probleem héél voorzichtig aankaarten ook. Let er vooral voor op dat je de collega niet publiekelijk te kijk zet.

Te veel praten of ruzie zoeken

Te veel over jezelf en je persoonlijke problemen praten, kan je collega’s flink op de zenuwen werken. Let ook op met gevoelige en politieke onderwerpen: jij hebt absoluut recht op je persoonlijke mening, maar je collega’s hebben ook het volste recht om het volstrekt met jou oneens te zijn en om niet verbaal door jou aangevallen te worden omwille van hún persoonlijke mening. Houd de eindeloze en bitsige discussies dus maar voor op de sociale media of voor in het café. Er is een reden waarom jouw baas geen toog voorzag in de werkruimte, jawel!

Wiebelgat

Ben je vaak nerveus of verveeld en laat je dat blijken door bijvoorbeeld met je sleutels of pen te tikken, voeten en benen te bewegen of te nagelbijten, dan worden de collega’s die in jouw buurt zitten na verloop van tijd compleet onnozel van je.

Spullen verpatsen voor de (klein-)kinderen

Hoe sympathiek het ook mag lijken om je collega’s te vragen om goededoelacties of sportevenementen van kinderen of kleinkinderen te steunen, veel mensen ergeren er zich ook aan. Niemand wordt graag – ook niet subtiel – onder druk gezet om geld te geven. Sommige collega’s hebben misschien ook simpelweg het budget niet om voortdurend zo vrijgevig te zijn, maar willen dat niet noodzakelijk luidop moeten toegeven, sta daar misschien ook eens bij stil…

Dronken worden

Ja, ze bestaan nog, bedrijfsculturen waarin alcohol drinken mondjesmaat toegelaten wordt – denk aan functies waarin je vaak met klanten moet gaan lunchen of dineren. Maar besef dat hier zeker grenzen zijn aan hoe dronken je kan worden tijdens de werkuren. Stomdronken zijn wordt nooit geapprecieerd, ook niet tijdens bedrijfsfeestjes. Altijd je kat sturen op diezelfde bedrijfsfeesten of tijdens teambuildings is trouwens ook not done.

Eten aan je bureau

En dan met name voedsel dat hard kraakt, zoals chips, of een sterke geur verspreidt. Denk aan knoflook of rauwe ui, opgewarmde vis, hardgekookte eieren, spruitjes en rijstwafels. Ook dat broodje Brusselse stinkkaas eet je best op enige afstand van je werkende collega’s.

Klikken en klagen

Werknemers die anderen onderbreken, overdreven nieuwsgierig zijn, roddelen of vertrouwelijke informatie doorvertellen maken zich niet populair. Ook te luid zijn, veel kritiek hebben op anderen, vloeken en negatief zijn bezorgen je een slechte naam. Ten slotte is voortdurend klagen een regelrechte afrader. Blijf steeds vriendelijk en positief, óók tegen/over die ronduit irritante collega’s dus…

