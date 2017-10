Dit is het gemiddeld loon in de bouwsector

Vacature

Volgens onze salariskompas (2017) bedraagt het brutoloon er gemiddeld 3.221€. Managers in de bouwnijverheid verdienen gemiddeld bijna het dubbele: 6.069€ (FOD Economie, 2017). Toch is de bouwsector voornamelijk een arbeiderssector. Van de 265.000 mensen die er werken, zijn er 159.000 arbeiders (Confederatiebouw). Maar hoeveel verdien je nu in de bouwsector?