Dichtbij huis en goed betaald: zo hebben we onze jobs het liefst Laure Boterdaele

08u00

Bron: vacature.com 0 Shutterstock Vacature Niet te ver moeten lopen/fietsen/rijden en stevig loon naar werken krijgen: dat is in een notendop hoe de gemiddelde Vlaming de ideale job omschrijft, zo blijkt uit onderzoek van vacature.com bij 1760 respondenten.

Over het loon valt niet te onderhandelen

Loon naar werk, het is een gezegde die alvast opgaat voor veel werknemers. Zowel mannen (49%), als vrouwen (41%) zetten het loon op nummer één als ze hun ideale job beschrijven. Dichtbij huis werken en een goede work-life balance maken het plaatje compleet. Maar geld alleen maakt niet gelukkig. Ook de sfeer onder de collega's vindt 28% van de werknemers belangrijk. Af en toe een praatje slaan, hoort daar natuurlijk bij. En met flexibele uren kunnen werknemers zich dit ook wel eens permitteren. Zo valt dit voor 21% van hen onder de noemer 'ideale job'.



Collegialiteit

Een goede sfeer onder collega's vinden we dus belangrijk, maar veel verder dan dat gaat de collegialiteit op de werkvloer niet. In een ideale wereld hebben de meeste werknemers geen behoefte aan waardering van hun collega's (6%). Ook hulp krijgen als het nodig is, vindt amper 5% belangrijk. Beïnvloedt dit dan niet meteen ook de sfeer? Misschien wel. Maar het kan ook zijn dat sommige werknemers liever aan hun eigen doorgroeimogelijkheden denken, en daarin geen plaats zien voor collega's en liefdadigheid. Vooral mannen (14%) vinden de kans om door te groeien belangrijk. Voor vrouwen is dit iets minder het geval (10%).



Groot of klein? We vinden het allemaal fijn

Een goede directe baas (11%) of een goed management (7%) die voldoende afwisseling in het werk voorziet (21%) wordt in de ideale job geapprecieerd. Maar of dit in een groot of klein bedrijf is, dat maakt voor amper 3% iets uit. Ook naar het innovatief of duurzaam karakter van een bedrijf kijken we als werknemer niet in de zoektocht naar de ideale job. Dit alles resulteert dan ook in het feit dat slechts 3% betrokkenheid bij zijn of haar bedrijf belangrijk vindt. Als we maar goed verdienen!



