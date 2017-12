Deze profielen verdienen meer dan hun bazen Kate Raw

Bron: vacature.com 0 Shutterstock Een medewerker die meer verdient dan zijn/haar baas, het lijkt de wereld op zijn kop. En toch kijken ze er in sommige kennisbedrijven al lang niet meer van op. Vacature Carrière maken kan op twee manieren: of je ambieert een managersfunctie, of je wordt specialist in je eigen vakgebied. Die laatsten verdienen soms zelfs meer dan hun bazen. Zoals in deze jobs.

Risicobeheerders

Verantwoordelijke bedrijven creëren een safety-cultuur voor hun werknemers. Risicobeheerders werken een beleidskader uit, van preventie tot evaluatie en resolutie van operationele fouten of ongevallen. Dat kan gaan over fysieke veiligheid op de werkvloer, maar ook over complexere HR-processen. Een gewaarschuwd mens is er twee waard!

Automatisatie-ingenieurs

Productiesystemen zijn vandaag de dag sterk geautomatiseerd. Dat wil niet zeggen dat mensen overbodig zijn. Ingenieurs die gespecialiseerd zijn in automatisatie zorgen ervoor dat die systemen en processen optimaal werken, en ontwikkelen nieuwe processen die goed aansluiten op de bestaande systemen.

Statistici

Niet iedereen is gezegend met een statistiekenknobbel, wel integendeel. Daarom worden statistici terecht naar waarde geschat met een aantrekkelijke verloning. Je kan bijvoorbeeld aan de slag in de R&D, waar je statistische vaardigheden gebruikt worden om onderzoeken en groeistrategieën op te zetten. Of je komt terecht in de sales, want jouw inzicht in ingewikkelde cijfers over consumptietrends kunnen de verkoop de hoogte injagen.

Financieel analist

Money makes the world go round. Budgetten opstellen en financiële forecasts uitwerken zijn voor financieel analisten een eitje. Je legt die voor aan het management zodat ze juiste keuzes kunnen maken in functie van groei. Met een master in een financiële richting kan je ook met nog beperkte ervaring al aan de slag.

Softwareontwikkelaar

Coderen, coderen, coderen! Niets maakt een softwareontwikkelaar gelukkiger. Jij bent de link tussen ingewikkelde ICT-programma’s en hoe de gebruiker het eindproduct ervaart. Grote technologiebedrijven gooien alles in de strijd om het beste softwaretalent op de markt aan te trekken. Hoge lonen maken daar deel van uit.

