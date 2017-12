Deze jobs zijn extra fun tijdens de kerstperiode Joni Horemans

08u00

Bron: vacature.com 1 Shutterstock Vacature Niet iedereen brengt de feestdagen luilekkerend door bij de haard in het gezellig schijnsel van de kerstboom: er zijn ook flink wat mensen die tijdens de eindejaarsperiode net harder moeten werken. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet een beetje kunnen meegenieten van de kerstspirit. In de volgende jobs is het tijdens de kerstperiode extra gezellig.

Het zijn momenteel hoogdagen voor handelaars. Heel wat klanten tasten in hun portefeuille om hun geliefden in de watten te leggen en de dertiende maand die ze wel eens ontvangen, geeft de verkoop van een heleboel diensten en producten een extra boost. Sta je in een winkel, dan is je werkplek mooier aangekleed dan anders en ook je klanten, die meer dan gemiddeld toestromen, verkeren in opperbeste stemming. Vrolijkheid en naastenliefde winnen het al eens vaker van stress en onverdraagzaamheid, en daar profiteer jij als winkelbediende mee van. Aangezien veel consumenten twijfelen in hun zoektocht naar het perfecte cadeau, stellen ze jouw hulp bovendien dubbel op prijs.

Ook voor opdieners, chefs en barmannen in de horeca is dit een unieke periode. Weliswaar zal je extra uit je pijp moeten komen, maar je vervelen is wellicht onmogelijk. Naast de vaste tooghangers, komen er nu een heleboel nieuwe gezichten over de vloer. Aangemoedigd door de (eventuele) kerstacties van je baas en de gezellige eindejaarsborrels/-etentjes zorgen zij voor een bijzondere dynamiek. En niet onbelangrijk: mensen die vrolijk en goedgezind zijn geven in de regel óók meer fooi.

Toon me alle jobs in de horeca

Hetzelfde geldt voor de hotelbedienden. Gasten verkeren in feeststemming, en dat werkt door op je eigen gemoed. Recepties, borrels en andere eindejaarsevents maken van je werkplek één grote feestruimte.

Met een beetje geluk gaan ook de chauffeurs fluitend naar het werk. Denk de vervelende dronkaards even weg en wat overblijft zijn vrolijke, open tot zelfs (hopelijk niet te vals) zingende mensen in je bus, tram of taxi. Zie het als een theater op wielen, speciaal voor jou: kerstmuts op en genieten maar van de soms knotsgekke situaties die zich durven voordoen tijdens je shift.

In de kerstperiode staat gezellig samenzijn met vrienden en familie bovenaan de agenda. Het is het moment bij uitstek om leuke uitjes te plannen. Velen genieten vakantie en nemen de tijd om in eigen land musea en cultuurhuizen te ontdekken.

Wie als postbode, (fiets)koerier of bij de groendienst buiten werkt, kan evenmin om de kerstsfeer heen: lichtjes in de straten en parken, uitgelaten mensen en misschien een mooi sneeuwtapijt. Bovendien zijn er nog veel sociale mensen die de ‘oude gewoontes’ in ere houden en je of extra fooi geven omdat je de koude trotseert of je binnenvragen voor een kop koffie – of iets sterkers - om op te warmen.

Wil jij een nieuwe uitdaging in 2018? Die droomjob vind je vast en zeker tussen de honderden jobs in onze vacaturedatabank. Neem snel een kijkje!

Lees ook:

Zoveel verdien je in de horeca

Deze BV's hadden verrassende jobs voor ze succesvol werden

Dit waren de populairste beroepen in 2017

Bron: vacature.com.