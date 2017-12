Deze jobs verkiezen extraverte en sociale mensen Kate Raw

Je bent graag bij andere mensen en schrikt er niet voor terug om nieuwe uitdagingen aan te gaan: je bent extravert! Wie gebruik wilt maken van deze kwaliteit om een mooie carrière uit te bouwen, bekijkt deze jobs best eens van dichterbij.

Hr-consultant

Een extravert omringt zich liefst met zoveel mogelijk mensen. Dat je beschikt over een gezonde dosis mensenkennis is dus een logisch gevolg. Voor een hr-consultant is dat heel waardevol, want een van je (vele) taken is aanwervingen en jij kan als geen ander inschatten wie goed in de organisatie past. Verder zorg je voor het algemene welbevinden van alle collega’s. Communicatievaardigheden zijn hier een absolute must.

Pr-medewerker

Het einde van het jaar is in zicht. Veel organisaties grijpen die kans om een laatste netwerkevent – eventueel met Kerstthema – in elkaar te steken. Introverten krimpen in elkaar bij het horen van ‘netwerken’, een extravert plakt met een glimlach zijn of haar naamkaartje op. Als pr-medewerker vertegenwoordig je jouw bedrijf op zo’n evenementen, maar bouw je even goed mediarelaties uit. Geen ruimte voor verlegenheid, dus.

Verpleegkundige

Extraverten die niet bang zijn om de handen vuil te maken, komen in geen andere job zo nauw in contact met andere mensen als verpleegkundigen. Je bent empathisch en staat sterk in je schoenen als je patiënten adviseert over hun gezondheid. Je extraverte persoonlijkheid wordt hier écht gewaardeerd.

Receptionist

Receptionistenzijn het gezicht van een organisatie. Logisch, je bent de eerste persoon die een klant of bezoeker ziet of hoort! Het imago van je werkgever hangt (voor een deel) van jou af. Je moet dus zelfverzekerd en professioneel zijn.

Vertegenwoordiger

Je bent de missing link tussen een productiebedrijf en de koper van het product. Als vertegenwoordiger gooi je je charismatische persoonlijkheid in de strijd om potentiële kopers over de brug te krijgen, en om een duurzame professionele relatie uit te bouwen. Je staat pal achter het product dat je verkoopt – of kan toch heel goed doen alsof!

