Deze jobs moet je hebben om zo snel mogelijk zo veel mogelijk te verdienen Hermien Vanoost

08u00

Bron: vacature.com 0 Shutterstock Vacature Dat startende ingenieurs, artsen en wetenschappers aardig meer verdienen dan andere schoolverlaters, wisten we al. Maar hoe evolueert het verder? Staan zij ook na 5 jaar nog altijd bovenaan de loonladder? En wat gebeurt er na 20 jaar? Op basis van de gegevens uit onze Salarisenquête kwamen we tot volgende conclusies.

Juristen: loon stijgt sneller dan dat van ingenieurs

Niet de wetenschappers of de ingenieurs, maar wel de juristen zien hun loon in de eerste jaren van hun carrière het snelst stijgen. Na vijf jaar ligt het gemiddelde brutoloon van een jurist al 34 procent hoger dan bij aanvang, bij de ingenieurs en de wetenschappers gaat het om een stijging van ongeveer 20 procent. Kijken we nog verder, na bijvoorbeeld twintig jaar, dan zien we een verdubbeling van het loon bij de juristen, en bij de wetenschappers en de ingenieurs een stijging van rond de 80 procent. Ook in absolute cijfers is de vergelijking interessant: terwijl juristen bij de start gemiddeld 200 euro minder verdienen dan ingenieurs is dat vijf jaar later honderd euro en twintig jaar later 800 euro meer. Een gelijkaardige conclusie kunnen we trouwens maken voor de consultants. Ook zij zien hun loon snel de hoogte ingaan.



Ambtenaren: hoge startlonen, beperkte evolutie

Dat de startlonen bij de overheid minstens zo aantrekkelijk zijn als in de privé, hebben we hier al eerder geschreven. Toch is het voordeel voor ambtenaren van korte duur. In tegenstelling tot werknemers in de privé zien zij hun loon in de jaren daarna slechts in beperkte mate stijgen. Na vijf jaar komt er gemiddeld 9 procent bij, na twintig jaar 47 procent. Daarmee duiken ze op in het lijstje met trage groeiers.



Marketeers en hr-medewerkers: laag beginnen maar sterk groeien

Dat ook de marketeers en de hr-medewerkers sterke groeiers zouden zijn, hadden we niet meteen verwacht. Want kijken we naar de startlonen, dan staan beide functiecategorieën helemaal achteraan. De groei die daarna komt, is dus des te opvallender. Na twintig jaar duiken beide functiecategorieën op in de bovenste helft van de tabel en zijn de lonen zo goed als verdubbeld, naar gemiddeld 4.495 euro bruto voor de medewerkers in marketing en communicatie, naar 4.343 euro voor de collega's in hr.



Jobs in de horeca kennen traagste loongroei

Bij de trage groeiers vinden we vooral functies die qua doorgroeimogelijkheden beperkt zijn, denk aan hotelbedienden, administratief medewerkers en onderhoudsmedewerkers. Meest in het oog springend zijn de beperkte groeipercentages in de horeca: na vijf jaar is er niet meer dan 2 procent loon bijgekomen, na twintig jaar nog altijd maar 35 procent.



De gedetailleerde tabellen kan je bekijken op vacature.com.



