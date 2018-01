Deze diploma's heb je nodig als ingenieur om snel werk te vinden vacature.com ingenieurs

Ingenieurs hebben twee zaken gemeen: ze lossen complexe problemen op, en ze verdienen goed. Maar omdat geen twee problemen dezelfde zijn en elke sector te kampen heeft met haar eigen uitdagingen, bestaan er verschillende soorten ingenieurs. Een overzicht van de meest gewilde ingenieursprofielen.

Industrieel ingenieur

Het werkleven van industrieel ingenieurs draait rond één concept: efficiëntie. Bedrijven nemen dit soort ingenieurs aan omdat zij als geen ander weten hoe beschikbare infrastructuur, apparatuur en werkkrachten kunnen georganiseerd worden om productieprocessen te optimaliseren. Je zorgt er met andere woorden voor dat jouw organisatie draait als een geoliede machine.

R&D-ingenieur

Bedrijven die competitief willen zijn en blijven, moeten op regelmatige basis met iets nieuws op de markt komen. Daarvoor dienen hun Research & Development-ingenieurs: zij ontwikkelen nieuwe producten en testen die ook uit vooraleer het grote publiek ervan kan genieten. Veiligheid boven alles, toch? Als R&D-ingenieur hoef je trouwens niet per se aan de slag te gaan bij een grote onderneming. Ook onderzoekscentra zien je graag komen.

ICT- en elektronica ingenieur

De digitalisering heeft het pad geëffend voor de ICT-ingenieurs en elektronica-ingenieurs. Niet alleen de computerwereld heeft je nodig, maar zowat alle sectoren zijn van jouw software- en elektronicakennis afhankelijk. Je bent bijna zo vlot in codetaal als in je moedertaal. En het goede nieuws – naast het aantrekkelijk loon natuurlijk – is dat je zeker kan zijn van een job die steeds evolueert. Misschien werk je ooit wel mee aan de ontwikkeling van een robot?

Energie-ingenieur

De wereld digitaliseert niet alleen, maar ‘vergroent’ ook. We moeten uit noodzaak naar alternatieve bronnen van energie zoeken, en dus kunnen universitairen nu kiezen voor een master energie-ingenieur. Het doel van deze ingenieurs? Duurzaamheid. Ze produceren, verdelen, automatiseren en beheren energie op een zo efficiënt mogelijke manier.

