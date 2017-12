Deze BV’s hadden verrassende jobs voor ze succesvol werden Matthias Van Milders

Vandaag leiden ze een topbedrijf of scoren ze monsterhits, maar ooit deden deze acht succesvolle mensen iets helemaal anders. Ontdek wie ooit hamburgers bakte, kippen kweekte of mime speelde.

Marc Coucke verkocht shampoo

Marc Coucke maakte deel uit van één van de laatste lichtingen miliciens. Tijdens zijn legerdienst had hij vaak weinig om handen. Samen met een andere apotheker had hij daarom tijd om shampoo te verkopen aan apothekers. De handel in bussen van vijf liter was de start van zijn succesvolle bedrijf Omega Pharma.

Lees ook: zoveel verdien je in de chemie- en farmaceutische industrie

Stromae bakte hamburgers

Hoewel muziek van kindsbeen af zijn grote passie was, wilde Stromae – toen nog gewoon Paul Van Haver – als jonge twintiger studeren aan een privé cinemaschool. Om die studies te financieren, werkte hij in een fastfoodrestaurant. Dat volstond echter niet om de nodige fondsen bij elkaar te sprokkelen, dus koos hij voor de cinemaopleiding aan de publieke hogeschool INRACI. Intussen bleef hij muziek maken en enkele jaren later volgde zijn grote doorbraak met de hit ‘Alors on danse’.

Paul Gheysens deed aan tuinaanleg

Vandaag komt Paul Gheysens vooral in het nieuws met de bouw van voetbalstadions, als geldschieter van Antwerp en kandidaat-overnemer van Anderlecht. Zijn bedrijf Ghelamco bouwt niet alleen voetbaltempels, maar realiseerde ook heel wat andere grote bouwprojecten. Gheysens begon echter in de tuinaanleg. Al schakelde hij snel over van de planten naar de gebouwen in tuinen.

Jean-Baptiste Claes was wielrenner

Wist je dat de letters JBC staan voor Jean-Baptiste Claes? De kledingketen wordt vandaag geleid door zijn kinderen Ann en Bart, maar het was Jean-Baptiste (‘Jean’ voor de vrienden) die met een eerste winkel startte nadat hij zijn carrière als beroepsrenner had gestaakt. Een tijdlang baatte Claes trouwens ook twee discotheken uit.

Geert Hoste was straatartiest

Mensen entertainen is altijd de job van Geert Hoste geweest. Maar hij startte zijn carrière niet als conferencier. Om zijn studies rechten te bekostigen, trad de jonge Hoste op als mimespeler op straat. Dat deed hij blijkbaar erg goed, want hij kreeg uitnodigingen voor festivals. Na optredens in eigen land, volgden internationale podia van Parijs tot Bombay.

Willy Naessens kweekte kippen

Ooit kweekte zakenman Willy Naessens kippen. Maar het bleef niet bij de beestjes alleen. Naessens schakelde over naar de productie van kippenvoer en de bouw van kippenstallen. Na ook de voedingssector en de bouw van zwembaden te hebben ontdekt, is de Willy Naessens Group vandaag ook actief in de bouw van bedrijfsgebouwen. Afdeling Willy Naessens Food distribueert voedingswaren en produceert vleeswaren.

Walter Grootaers was telefonist

Op zijn achttiende was Walter Grootaers aan de slag als telefonist, bode en ‘discothecaris’ bij Radio 2 Antwerpen. Hij leerde er Nederlandstalige muziek kennen. Als rockliefhebber besloot hij om een Nederlandstalige rockgroep op te richten. De eerste pogingen leverden niet veel op, maar toen De Kreuners het levenslicht zagen, startte voor Grootaers een lange carrière als zanger van een succesvolle Vlaamse band. Naast zijn muzikale loopbaan, bouwde hij ook een carrière uit als TV-presentator en politicus.

Wouter Torfs was assistent aan de universiteit

Schoenen Torfs is voor het vierde jaar op rij de beste werkgever van België in de categorie ‘grote bedrijven’. Een bedrijf leiden kan CEO Wouter Trofs dus wel. Maar zijn carrière startte hij in de academische wereld. Na zijn studies rechten aan de KU Leuven was Torfs er gedurende twee jaar assistent.

