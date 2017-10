Deze Belgische bedrijven behoren tot de beste werkgevers in Europa Kristina Rybouchkina

08u00

Vacature Wil je graag werken voor een baas die minstens evenveel belang hecht aan het welzijn van zijn personeel als aan de kwartaalcijfers van zijn bedrijf? Ga dan aan de slag bij een Top Employer. De volgende Europese firma's scoren volgens een onderzoek van het Top Employers Institute uitstekende punten op vlak van opleidingen, communicatie en carrièrekansen.

Techniek

Spie is gespecialiseerd in o.a. mechanica, energie en infrastructuur. Het Franse bedrijf telt al 38.000 medewerkers in 38 landen, maar de deuren staan altijd open voor technische virtuozen die het team willen versterken. Als werkvoorbereider, onderhoudsmecancien of elektricien kom je hier terecht in een innovatieve omgeving met aandacht voor de ontwikkeling van je eigen loopbaan.



Consulting

Accenture is een internationaal adviesbureau met vestigingen in meer dan 120 landen, waaronder België. De hoofdzetel is gevestigd in het Ierse Dublin. Ben je op zoek naar een job als consultant, analist of SAP-specialist dan kom je hier goed terecht, want elke medewerker kan zich continu bijscholen en krijgt de kans om zich op te werken binnen het bedrijf via een goed uitgewerkt groeibeleid. Ook consultancyfirma KPMG, met hoofdkantoor in Nederland, staat erom bekend heel wat te investeren in haar personeel.



Industriële sector

B/S/H/ produceert apparaten van de merken Bosch en Siemens. De firma met Duitse wortels is de grootste fabrikant van huishoudtoestellen in Europa. Of je nu start op de technische afdeling, als product designer of in een managementfunctie, er is steeds aandacht voor je persoonlijke groei én je work-life-balans. Een andere topper is Umicore, een Belgische wereldspeler op vlak van materiaaltechnologie. Het bedrijf produceert materialen voor zonnecellen en LED-toepassingen, maar spitst zich ook toe op recyclage van batterijen en elektronica. Als operator, ingenieur of scheikundige kan je niet alleen rekenen op horizontale en verticale doorgroeimogelijkheden, maar krijg je ook internationale carrièrekansen.



Toerisme

Wil je liever aan de slag in de reissector? Dan is een job bij Thomas Cook vast iets voor jou. De Belgische afdeling van de Britse Thomas Cook Group is steeds op zoek naar talenten in sales, IT en administratie. Je krijgt er tal van coachings op de werkvloer, zodat je volop kan bijleren, creëren en innoveren. Nog een Top Employer in de sector is de Belgische automobilistenvereniging Touring. Hier wacht je méér dan een carrière als wegenwachter, want dankzij de talrijke bijscholingen en uitstekende begeleiding door het hr-team word je hier gemotiveerd om op te klimmen.



Verkoop

Aveve is eveneens in de bloemetjes gezet door het Top Employer Institute voor de aanpak van het hr-beleid. De Belgische land- en tuinbouwketen, die ook vestigingen heeft in Nederland, Frankrijk en Duitsland, is steeds op zoek naar werknemers met een hart voor tuin en dier. Verkoper, aankoper of logistiek bediende, je mag sowieso rekenen op een marktconform loon gebaseerd op je prestaties, een fijne werkomgeving en actieve loopbaanbegeleiding.



