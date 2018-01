Deze bedrijfswagens waren het populairst in 2017 Julie Putseys

In 2017 werden 292.734 nieuwe bedrijfswagens ingeschreven, 3,2 procent meer dan het jaar voordien. Ruim de helft van het totaal aantal verkochte wagens in België waren bedrijfswagens.

Zoals gebruikelijk scoorden de Duitse automerken bijzonder goed. BMW, waarvan 75% van de verkochte wagens uit bedrijfsvoertuigen bestaan, staat op de eerste plaats als populairste merk in 2017. Mercedes, die 72% van haar wagens in de bedrijfswereld verpatst, was ook zeer in trek bij de Belgische werknemers, op de voet gevolgd door het Franse Renault.

Populairste merken bedrijfswagens

1. BMW

2. Mercedes

3. Renault

4. Volkswagen

5. Audi

6. Opel

7. Peugeot

8. Volvo

9. Skoda

10. Citroën

11. Ford

12. Hyundai

13. Fiat

14. Nissan

15. Dacia

16. Toyota

17. Mini

18. Land rover

19. Seat

20. Porsche

BMW mag dan in het algemeen het populairste merk van 2017 zijn wat bedrijfswagens betreft, het model van het jaar kwam van een andere Duitse gigant, Volkswagen. Met 8529 verkochte eenheden ging de Volkswagen Golf namelijk het vaakst over de toonbank in de bedrijfswereld. Dit zal niet verbazen, aangezien de Golf over het algemeen een immens populaire wagen is: in totaal werden er in België vorig jaar 16.472 ‘Golfjes’ verkocht, wat het de meest verkochte auto van 2017 maakt.

Na de Volkswagen Golf, scoorde de BMW X1 het hoogst bij de Belgische werknemers, met 6473 verkochte modellen. Op de derde plaats staat Audi A4 (5.862 verkochte eenheden), de auto die in 2016 nog aan kop stond in de professionele markt.

Wil jij per se een job die bedrijfswageninclusief is? Bij deze vacatures behoort een bedrijfswagen tot het verloningspakket.

Populairste bedrijfswagens van 2017

1. Volkswagen golf

2. BMW X1

3. Audi A4

4. Mercedes C-Class

5. Hyundai Tucson

6. Skoda Octavia

7. Audi A3

8. Opel Astra

9. BMW Series 3

10. Renault Megane

11. BMW series 1

12. Renault Clio

13. Volkswagen Passat

14. BMW Series 5

15. Mercedes A-Class

16. Mercedes CLA-Class

17. Peugeot 308

18. Opel Corsa

19. Mercedes E-class

20. Volvo XC60

Ondertussen is iedereen het erover eens dat we het aantal wagens op onze wegen toch dringend moeten inperken. Tezelfdertijd heeft niemand zin om zijn/haar bedrijfswagen op te geven. Dat blijkt uit het recente mobiliteitsonderzoek van vacature.com in samenwerking met SD Worx. Daaruit bleek onder andere dat 9 op de 10 werknemers in België de bedrijfswagen niet willen opgeven wanneer er een mobiliteitsbudget komt.

Wil je weten wat het voordeligst is voor jou? Ontdek hoeveel cash je maandelijks kan verkrijgen als je je bedrijfswagen inlevert met onze cash or car-tool.

