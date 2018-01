Deze 6 jobs houden je fit en gezond Julie Putseys

23 januari 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 Vacature Verveel je je te pletter in je huidige job? Moet je veel te veel op een saaie bureaustoel zitten? Dan vind je misschien meer je goesting bij de volgende sporty jobs.

Marketing Manager Belux bij Basic Fit

Als je ondergedompeld wilt worden in de sportwereld, zit je bij Basic Fit op je plaats. Het fitnessbedrijf dat ondertussen al meer dan 440 fitnessen heeft in de Benelux, Frankrijk en Spanje, zoekt momenteel een marketing manager om haar team in Jette te versterken. Als ‘marketing manager Belux’ werk je samen met zowel het lokale als de internationale teams om campagnes en communicatiestrategieën uit te bouwen. Basic Fit zoekt een ervaren marketeer met een flexibele instelling en een goede talenkennis.

Postbode

Als je als postbode werkt, ben je gedurende je volledige werkdag actief bezig, vooral als je ervoor kiest om te voet of met de (elektrische) fiets de post te bezorgen. Voor de zwaardere pakketten, ben je dan weer verplicht te auto te nemen, maar dan zorgt het sleurwerk wel voor die gezonde dosis sport waarnaar je op zoek bent.

Webmarketeer Decathlon

Ook een functie bij Decathlon, die ondertussen wereldwijd al meer dan 1100 vestigingen heeft – waarvan 27 in België – zal jou als sportieveling als gegoten zitten. Momenteel is de Franse sportwinkelketen op zoek naar een webmarketeer. In deze job sta je in voor het beheer van de e-commercewebsite van decathlon, moet je ‘Search Engine Optimalisation’ (SEO) goed onder de knie hebben en is een commerciële instelling een must.

Industriële kok

Sportieve keukenprins(es) gezocht! Actief Interim in Sint-Amandsberg zoekt een ervaren kok – liefst met ervaring in de industriële voedingswereld - voor een dynamisch bedrijf in het Gentse. Met behulp van industriële machines hoor je er snel en daadkrachtig gerechten te bereiden, en bij te sturen waar nodig. Het bedrijf zoekt iemand met een uitstekende fysieke conditie die niet bang is voor zwaar werk.

Lees ook: goed betaalde jobs voor wie geen zittend gat heeft

Communicatieverantwoordelijke bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KVBV) zoekt een sportieve communicatiemanager met sterke commerciële skills. Voor deze droomjob zal je optreden als perswoordvoerder en neem je de eindverantwoordelijkheid over de content die verschijnt op de kanalen van de KVBV. Je onderhoudt ook de contacten met (potentiële) sponsors en partners. Kortom, een veeleisende job, maar je krijgt er wel een competitief salarispakket voor terug, en de kans om je te integreren in de voetbalwereld.

Onderhoudstechniekers

Deze job is niet voor watjes, noch voor mensen die niet over een goede fysieke conditie beschikken. Als onderhoudstechnieker voer je onderhouds- en herstellingswerken uit aan goederenbehandelingsmachines zoals vorkheftrucks, terminal tractors, reach stackers, straddle carriers en containerkranen. Omdat je soms deze machines moet beklimmen, mag je geen hoogtevrees hebben. In ruil voor je harde werk, ontvang je – onder andere – een mooi loonpakket en een uitgebreid opleidingsplan.

Lees ook:

In deze jobs verdien je op je ééntje genoeg om met 2 van te leven

Welke job past het beste bij jou? Doe de test!

In deze beroepen is de kans op een extraatje het grootst

Bron: vacature.com.