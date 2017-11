Deze 5 jobs bestonden 10 jaar geleden nog niet eens Kate Raw

Bron: vacature.com 0 Shutterstock De digitale revolutie zorgt voor verschuivingen in sectoren en functies. Vacature Het Wereld Economic Forum voorspelt dat 65% van de kinderen die vandaag op de lagere school zitten binnen 10 jaar jobs zullen uitoefenen die nu nog niet bestaan. Deze 5 vandaag populaire jobs bestonden ook nog niet in 2007.

Sociale media expert

Facebook: 2 miljard. Instagram: 800 miljoen. Twitter: 330 miljoen. Het aantal mensen op sociale media is verbijsterend, toch bestonden de meeste sociale platformen tien jaar geleden nog niet. Bedrijven maken graag gebruik van deze persoonlijkere manier van communiceren met hun doelgroepen. Heb jij het posten en tweeten in de vingers? Check hier alle sociale media jobs.

Groentjes

We zijn het (bijna) allemaal eens geworden dat klimaatverandering een gevaarlijke druk op onze aardbol zet. Ook bedrijven die niet per se in de ‘groene’ sector actief zijn, zijn op zoek naar collega’s die mee nadenken over hoe ze duurzaam en milieuvriendelijk te werk kunnen gaan in de toekomst. Specialisten in ‘all things green’ worden dus steeds meer nodig.

Big data miner

Ons internetgedrag vertelt veel over onszelf, ook als consument. Wat we online doen wordt door bedrijven dus beschouwd als zéér waardevolle informatie die moet worden bijgehouden. Bedrijven die iets bruikbaars willen maken van deze immense hoeveelheid aan gegevens – koopt de gemiddelde mens liever een witte of zwarte zetel? – moeten investeren in collega’s die deze ‘big data’ analyseren en verwerken.

Digital marketeer

Reclamefolders vinden steeds minder hun weg in onze brievenbussen, maar op internet worden we om de oren geslagen met reclame. Digitale marketingspecialisten weten precies naar welke paar schoenen je op zoek bent deze winter. En dat is maar goed ook, dan kan je gewoon vanuit je zetel shoppen.

Apps developer

Geloof het of niet, de iPhone is eigenlijk nog maar tien jaar oud. Kort daarna verscheen de eerste telefoon met het Androidbesturingssysteem. Ondertussen heeft bijna de helft van de volwassen wereldbevolking een smartphone en die staan vol met applicaties. Androids Google Play en de App Store van Apple tellen elk ongeveer 3 miljoen apps. De markt voor applicatieontwikkelaars is met andere woorden echt wel big business.

