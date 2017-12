Deeltijds werken, voltijds betaald worden? Matthias Van Milders

Een mooi loon en toch niet elke dag moeten werken: te mooi om waar te zijn? Niet in de volgende 5 jobs.

Softwareontwikkelaar

In deze tijden is het moeilijk begrijpen dat de IT-richtingen niet nog meer exploderen: IT’er is nog steeds één van de beter verdienende jobs en ook de toekomst ziet er redelijk rooskleurig uit voor wie handig is met all things computer, internet en aanverwanten. Kan je als softwareontwikkelaar aan de slag op freelance basis, dan is de stap naar deeltijds werken misschien sneller gezet. En slaag je er bovendien in om je uitmuntende diensten te verkopen aan een klant die er goed voor wil betalen, dan kan je als deeltijds freelancer ook een mooi loon bij elkaar programmeren.

Schrijver

We horen enkele Belgische auteurs nu luidop in de lach schieten, en niet onterecht: boeken schrijven (of andere artistieke jobs), vaak zijn dat allesbehalve goudmijnen. Eenvoudig is het vanuit België ook niet om een internationale bestsellerauteur te worden. Maar lukt het wel, dan ligt een halftijdse job in het verschiet. Sommige schrijvers werken enkele uren per dag aan hun volgende boek en schakelen dan hun computer uit. Daarna is het tijd voor iets anders – al heeft dat, toegegeven, vaak ook nog wel met de job te maken (research, lezingen of interviews geven, administratie, you name it).

Boekhouder

Nee, dan kiest u misschien toch beter voor het wat drogere boekhouden. Met een gemiddeld maandinkomen van 4.728 euro hebben boekhouders één van de betere lonen na managers en ingenieurs. En in tegenstelling tot managers en ingenieurs, is er wel degelijk vraag naar deeltijdse boekhouders. Geen overwéldigende vraag, maar ze is er. Met een 3,5/5de job zit de gemiddelde boekhouder al boven het bruto mediaaninkomen van 3.000 euro (maw, de helft van de Belgen verdient minder dan dat bedrag en de andere helft meer).

Hoogleraar

Professoren aan de universiteit hebben niet altijd een voltijdse job. Soms combineren ze een deeltijdse benoeming met een job in de privé of een benoeming aan een andere onderwijsinstelling. Wie de hersenen en het doorzettingsvermogen heeft om het helemaal tot hoogleraar te schoppen, kan dus relatief deeltijds werken en toch een aardig loon verdienen. Een hoogleraar start immers met een brutoloon van 4.884 euro.

Medisch specialist (en ga de grens over!)

Het inkomen van een medisch specialist in ons land is uiteraard al niet slecht. Maar kan je aan de slag in Nederland, dan wordt het nog beter. Medische specialisten hebben daar immers de allerbeste betaalde job. Het uurloon is gemiddeld zo’n 60 euro bruto als je 15 tot 19 jaar ervaring hebt. Reken maar uit wat dat betekent voor een deeltijds maandloon. Enkele dagen per week de grens oversteken kan bijzonder interessant zijn.

