De beste manier om het loon van collega’s te weten te komen

29 januari 2018

11u30

Bron: vacature.com 0 Vacature Heb jij een donkerbruin vermoeden dat je naaste collega’s echt wel meer verdienen dan jij en dat er zelfs sprake is van discriminatie? Vooraleer je bij het management gaat aankloppen met een dringende vraag om opslag, verzamel je best wat bewijs. En aangezien de meeste Belgen echt niet happig zijn op het delen van hun looninformatie, zal je creatief moeten zijn.

1. Bekijk eens de officiële cijfers

Elk jaar publiceert de FOD Economie de gemiddelde looncijfers in ons land, die ook uitgesplitst worden per sector, per gender en per regio. De cijfers hebben altijd betrekking op de lonen van twee jaar eerder. Zo weten we nu dat een voltijds tewerkgestelde werknemer gemiddeld 3.445 euro bruto per maand verdiende in 2015. Met gemiddelden weet je natuurlijk nog niet veel over jouw specifieke situatie, maar met de sectorlonen in het achterhoofd heb je al een basis.

2. Raadpleeg het Salariskompas

Met andere, minder gevoelig liggende informatie over je collega's kom je ook al een heel eind. Wat is hun statuut, opleidingsniveau, aantal jaren ervaring? Geef die parameters in in het Salariskompas van vacature.com - en de jouwe - en je ontdekt meteen wat de huidige 'marktwaarde' van hun en jouw functie is. Verdien jij astronomisch veel minder in vergelijking? Dan heb je al minstens één goede poot om op te staan tijdens de loononderhandelingen.

3. Praat met hr-professionals

Hoe kleiner de organisatie waarvoor je werkt, hoe minder evident het is voor het hr-personeel om looninformatie met jou te delen. In grote bedrijven ligt dat minder gevoelig. Vermijd wel te persoonlijke vragen.

Vraag dus niet: “Hoeveel verdient collega x van de administratieve dienst?” Formuleer het wel als: “Hoeveel verdient men gemiddeld op de administratieve dienst na tien jaar dienst?” Met een respectvolle attitude kom je sowieso verder, en een vriend(in) binnen de hr-dienst is heel waardevol.

4. Ga in een officiële instelling werken

In de publieke/gesubsidieerde sectoren is het taboe rond salarissen veel kleiner, om de simpele reden dat de weddeschalen vastliggen en openbaar zijn. Met wat Google-skills kan je dus zo ieders lonen achterhalen. De Vlaamse overheid heeft bijvoorbeeld ook een salarissimulator.

5. Vraag het toch rechtstreeks op de man/vrouw af

Ja, het ligt echt moeilijk in ons land, en ook al doen de jongste generaties er iets losser over, voor veel mensen geldt het loon als een privézaak. Wie naar het salaris van een collega wil polsen, doet dat dus beter met fluwelen handschoenen. Vraag je collega om na het werk een koffie te gaan drinken of even apart te gaan zitten tijdens de lunch. Zeg iets in de trant van: "Ik wil zeker zijn dat ik hier wel eerlijk vergoed word. Zou je me willen vertellen wat jij verdient?" Overigens: vragen naar het salaris van een ander, betekent dat je ook bereid moet zijn om het jouwe prijs te geven.

