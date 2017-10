De 5 allerbeste truken om opslag te vragen en te krijgen Joni Horemans

08u00

Bron: vacature.com

1. Simpel: vraag méér

Ben je er zeker van dat je eigenlijk meer verdient? Dat je meer dan gemiddeld presteert op je werk en/of te weinig betaald wordt in vergelijking met collega's? Dan is de vraag durven stellen eigenlijk de meest simpele en logische stap op je weg naar loonsverhoging. Het klinkt stom, en toch! De meeste werkgevers zullen niet van vandaag op morgen beslissen dat ze Sinterklaas willen spelen. Wie niet vraagt, niet krijgt; zo simpel is het wel degelijk. Bovendien ben je ook best dapper genoeg om net iets boven je gegeerde loon te bieden, zodat je baas een iets lager tegenvoorstel kan doen en er aan beide kanten een compromis kan volgen waar iedereen tevreden mee is. Tip: bewijs het en vergelijk je loon met dat van anderen dankzij deze tool.



2. Doe je huiswerk

Je moet heel goed weten welk bedrag je op tafel legt tijdens een loonsonderhandeling. Onderzoekers van de Columbia Business School ontdekten dat wie met een rond getal komt aanzetten, gemiddeld meer moet inboeten dan wie een exact begincijfer geeft. Ronde getallen ogen immers nogal willekeurig en laten zich gemakkelijk afromen. Met een getal zonder nullen wek je daarentegen de indruk onderzoek gedaan te hebben en precies te weten wat je waard bent.



3. Hengel naar complimenten

Jij bent misschien overtuigd dat je die opslag dubbel en dik verdient, als je baas een andere mening toegedaan is, zal je niet ver geraken in de onderhandeling. Bereid je gesprek dus al eens voor door hem/haar te vragen welke professionele kwaliteiten van jou geapprecieerd worden. Vandaar is de stap naar opslag vragen gemakkelijker gezet. Een goede werkrelatie met je leidinggevende is dus belangrijk, maar vergeet ook je collega's niet. Vanuit Amerika waait immers een nieuwe bedrijfstrend over, waar het je collega's zijn die je prestaties moeten beoordelen - en bijgevolg je kansen op een hoger loon.



Lees ook: een maandloon van circa 3.500 euro volstaat om gelukkig te zijn.



4. Neus in de cijfers van je organisatie

Denk niet alleen aan je eigen kassa, maar ga ook eens na of er überhaupt wel ruimte is om hogere lonen toe te kennen in het bedrijf waar je werkt. Daarvoor verdiep je je best in de jaarrekeningen van de organisatie. Informeer ook eens naar het brutoloon van enkele naaste collega's, zodat je de legitimiteit van je opslagwens daaraan kan aftoetsen.



5. Wacht tot november

Een goede timing doet wonderen wanneer je op opslag aast. Geef dus in de eerste plaats aan dat je je job nog steeds graag doet, alvorens over je salaris te beginnen. Zo vermijd je het vervelende label geldwolf opgeplakt te krijgen. Om dezelfde reden vraag je ook maar één keer per jaar om opslag. Nederlands onderzoek kwam er op uit dat je dat het best doet in de maand november. Zo heeft je leidinggevende tijd om het even te laten bezinken en kan het diepgaander besproken worden tijdens je evaluatiegesprek in januari.



Wat ben jij nu waard?

Om een loonsverhoging aan te kaarten, moet je eerst precies weten wat je waard bent. Ons Salariskompas is een academisch onderbouwd werkinstrument voor iedereen die wil aftoetsen of zijn/haar loon vandaag marktconform is.



