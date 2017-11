Bijna op pensioen? Zoveel mag je maandelijks verwachten Kristina Rybouchkina

Bron: vacature.com 0 Shutterstock Hoewel 49% vreest om financiële problemen te krijgen na het pensioen, weet slechts 21% hoeveel geld hij maandelijks precies zal ontvangen. Vacature 49% van de vijftigplussers vreest financiële problemen te krijgen na hun pensionering, zo blijkt uit een bevraging van vacature.com bij 813 werk-nemers van die leeftijdscategorie. Vooral vrouwen zijn hier bang voor. Niet onterecht, want de gemiddelde Vlaamse vrouw ontvangt maandelijks 772 euro bruto als wettelijk rustpensioen.

‘Dat cijfer is een algemeen gemiddelde, dat overeenkomt met een gemiddelde loopbaan in de privésector’, legt Vik Beullens uit, woordvoerder van de Federale Pensioendienst. ‘Er is dus wel enige nuance nodig. Er zijn grote individuele verschillen naargelang de lengte van de loopbaan, de verlo-ning, de sector enzovoort. Omdat vrouwen over het algemeen vaker thuisblijven dan mannen om bijvoorbeeld voor de kinderen te zorgen, ligt hun gemiddeld pensioenbedrag een stuk lager. Mannen met een gemiddelde carrière in de privésector ontvangen maandelijks 1.627 euro bruto.’

Ambtenaren komen er dan weer een stuk beter van af. Mannen krijgen na een carrière in de openbare sector gemiddeld 2.728 euro bruto, vrouwen 2.400 euro bruto. Al kunnen ambte-naren vaak niet rekenen op geld uit een tweede of derde pensioenpijler.

Belangrijke motivatie

Het verwondert dus niet dat veel vijftigplussers hun inkomen zien als een van de belangrijkste redenen om aan de slag te blijven. ‘Dat is duidelijk naar boven gekomen tijdens een onderzoek van de UGent’, weet Lieze Sohier, doctoraatsstudente sociale economie. ’Wij vroegen aan werknemers om maximaal twee redenen te selecteren waarom zij aan het werk blijven. 65% van de vijftigplussers gaf het inkomen aan. 34% zegt te werken omdat ze het graag doen, 19% vermeldt het contact met collega’s en klanten, 13% doet het om actief te blijven of omdat ze niet weten wat anders te doen.’

Hoeveel precies?

De bevraging van vacature.com toont ook aan dat 60% van de vijftigplussers nu wel weet in welk jaar hij op pensioen mag, maar 80% vreest dat de regering de wettelijke pensioenleeftijd nog zal optrekken. 48% gelooft dat dat ook nodig is om de pensioenen betaalbaar te houden.

Opmerkelijk: hoewel 49% vreest om financiële problemen te krijgen na het pensioen, weet slechts 21% hoeveel geld hij maandelijks precies zal ontvangen.

Bron: vacature.com, Bronnen: Federale Pensioendienst (2017) en Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers (2017).