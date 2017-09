Betaalde opleiding en loon van 6.200 euro: Belgocontrol zoekt luchtverkeersleiders SPS

13u08

Bron: Belga

Belgocontrol organiseert opnieuw een wervingsexamen voor aspirant-luchtverkeersleiders. Kandidaten, die tussen 18 en 25 jaar moeten zijn, kunnen zich tijdens de maand oktober aanmelden op de website van Belgocontrol.

Van november tot in april worden een reeks tests georganiseerd om de meest geschikte kandidaten te selecteren. Zij kunnen aan een opleiding tot luchtverkeersleider beginnen. Die opleiding, die in totaal 2 à 3 jaar duurt, wordt in het Engels gegeven en vindt gedeeltelijk plaats in het Zweedse Malmö.



De wervingsexamens lokken traditioneel veel kandidaten. Zo waren er bijna 3.000 kandidaten voor de 30 plaatsjes die er dit jaar waren om de opleiding tot luchtverkeersleider aan te vatten. Hoeveel plaatsen er in 2018 zullen zijn, is nog niet duidelijk, zegt Belgocontrol-woordvoerder Dominique Dehaene. Dat hangt ook af van de testresultaten.



Wie geselecteerd wordt, krijgt vanaf de eerste dag opleiding een loon: eerst ongeveer 1.880 euro bruto, nadien circa 3.400 euro bruto per maand. Eens hij of zij luchtverkeersleider is, gaat de persoon aan de slag in de controletoren van een van de Belgische luchthavens (Antwerpen, Brussel, Charleroi, Luik of Oostende) met een loon van minstens 6.200 euro bruto. Daar staat wel iets tegenover. Het gaat immers niet om een nine-to-five-job: er wordt op de meeste luchthavens de klok rond gewerkt in verschillende shifts.



Belgocontrol laat nog weten ook nog op zoek te zijn naar ingenieurs en technici.