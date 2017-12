Banksysteem onder druk. Loketfuncties maken massaal plaats voor nieuwe profielen Piet Verbeest

Bron: vacature.com 0 Getty Sinds een tiental jaar gaat de werkgelegenheid bij de banken er met gemiddeld 2,5% achteruit. Vacature De aanhoudend lage rente en almaar complexere regelgeving dwingen onze financiële instellingen tot strenge efficiëntieoefeningen. Tegelijk zien onze banken zich ook overspoeld door een heuse digitaliseringsgolf. Vacature.com zocht uit hoe goed de financiële sector vandaag al gewapend is voor de toekomst.

De banken in dit land zijn goed voor 50.000 jobs. Sinds een tiental jaar gaat de werkgelegenheid er met gemiddeld 2,5% achteruit. De ruimere financiële sector telt ongeveer 110.000 werknemers. Dat aantal blijft al enkele jaren vrij stabiel. Al verwacht KAREL VAN EETVELT, sinds twee maanden CEO van bankenfederatie Febelfin, de komende jaren wel een verdere transformatie: "Het veranderende consumentengedrag is daar uiteraard niet vreemd aan. Mijn ouders gingen wekelijks naar de bank. Ik doe dat nog enkele keren per jaar en mijn kinderen gaan alleen als het echt niet anders kan. De banken zetten dus steeds meer in op online dienstverlening, om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de moderne klant. Toch blijft vandaag ook het kantorennet belangrijk: we hebben in verhouding - op Spanje en Cyprus na - nog altijd de meeste bankagentschappen van Europa. We tellen er zelfs 2,5 maal zoveel als Nederland."

België heeft in verhouding - op Spanje en Cyprus na - nog altijd de meeste bankagentschappen van Europa. We tellen er zelfs 2,5 maal zoveel als Nederland. Karel Van Eetvelt, Febelfin

Kapers op de kust

De klassieke loketfunctie gaat er dus stilaan uit. Ook in de backoffice worden de repetitieve zaken in toenemende mate geautomatiseerd. Daar staat tegenover dat de technologische ontwikkelingen om een pak nieuwe competenties vragen. Karel Van Eetvelt: "Onze banken hebben altijd al zwaar ingezet op interne opleiding en begeleiding en dat zullen ze in de toekomst blijven doen. Daarnaast zullen ze ook nieuwe competenties moeten aanboren. Gelet op het toenemende belang van de online kanalen, de bijhorende grote investeringen in cybersecurity en het almaar strenger wordende regulerende kader zien we een verschuiving naar de aanwerving van IT- en compliance profielen. De voorbije vijf jaar kwamen er liefst 11.000 pagina's bancaire wetgeving bij. Zeker voor de kleinere spelers is het een zware dobber om zich daaraan voortdurend te moeten conformeren."

De jongste jaren schieten de fintech bedrijven (verzamelnaam voor technologisch innovaties en toepassingen op het gebied van financiële diensten) als paddenstoelen uit de grond. Innovatieve start-ups ontwikkelen een financiële app en hopen zo een graantje mee te pikken. Volgens Karel Van Eetvelt springen onze banken verstandig om met die nieuwe concurrentie: "Ze proberen in toenemende mate met hen samen te werken. Ze beschouwen hen dus vooral als potentiële partners. Als op een dag wereldspelers als Google en Apple resoluut financiële ambities koesteren, krijgen we evenwel een heel ander verhaal. Zij hebben een investeringscapaciteit waar onze banken alleen maar van kunnen dromen. Op het eerste gezicht lonken zij vooral naar de minder complexe activiteiten in de sector, zoals het betalingsverkeer. Voor onze banken wordt het zaak om zich daar goed op voor te bereiden. Als ze voluit blijven focussen op hun ruime en veelzijdige expertise, zie ik het wel loslopen."

Nieuwe allianties

BJORN CUMPS verliet zes jaar geleden grootbank KBC om professor Innovatie & Digitalisering in Financial Services te worden aan de Vlerick Business School. Hij kent de financiële wereld dus van binnen én van buiten: "Onder impuls van de fintech bedrijven zijn onze banken massaal in nieuwe technologieën gaan investeren. KBC bijvoorbeeld trekt tegen eind 2020 1,5 miljard uit om de digitalisering verder te versnellen. Dergelijke enorme bedragen maken het meer dan ooit noodzakelijk om de juiste partnerschappen aan te gaan."

Ik geloof niet dat Google & co de ambitie hebben om een echte bank te worden. Maar ze staan wel klaar om de beste brokken binnen te halen. Bjorn Cumps, Vlerick Business School

Ook Bjorn Cumps gelooft niet dat Google & co de ambitie hebben om een echte bank te worden. Maar ze maken zich volgens hem wel klaar om op termijn de beste brokken binnen te halen: "Het past perfect in het kraam van Facebook om op Messenger kleine betalingen aan vrienden mogelijk te maken. Alle middelen zijn goed om de mensen zo lang mogelijk op hun platform te houden. Dat ze meteen ook een pak interessante data in handen krijgen, maakt het plaatje voor hen compleet. Op dat terrein zullen onze banken dus inkomsten verliezen. Ze moeten dat compenseren door allianties te smeden met bedrijven uit de telecom, zorg, communicatie en mobiliteit. Samen kunnen ze dan nieuwe diensten ontwikkelen die de consument beter bijstaan in zijn persoonlijk financieel beheer."

Computers nemen over

Langzaam maar zeker vindt ook artificiële intelligentie haar weg naar de banksector. In Zweden maakt SEB Bank gebruik van Amelia, een virtuele medewerker die een groot deel van de interne helpdesk verving en nu ook wordt ingezet als customer service desk.

Bjorn Cumps: "Weldra zullen ook beleggingsportefeuilles met minder dan 1 miljoen euro zo beheerd worden. Een computerprogramma kan minstens even efficiënt de marktsignalen opvolgen en is bovendien een pak efficiënter en goedkoper. Drie fintech bedrijven bieden die service nu al bij ons aan. Anderzijds is een computer minder geschikt om met de klant een langetermijnrelatie aan te gaan en houdt de Belg traditioneel wel van een persoonlijke band met zijn bankier. Maar hoe lang nog? Ons land telt al meer dan 11 miljoen online bankaccounts en ruim 3 miljoen landgenoten regelen hun bankzaken met hun smartphone. Het is nu aan de bankier om zijn klanten het comfort en de dienstverlening te bieden die ze gewoon zijn van topbedrijven uit andere sectoren."

