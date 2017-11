9 jobs waarvoor je geen Einstein hoeft te zijn Julie Putseys

Bron: vacature.com 0 Shutterstock Op vacature.com vind je talloze jobs waar geen studievereisten voor nodig zijn. Vacature Urenlang achter de boeken zitten om een diploma binnen te loodsen, is niet voor iedereen weggelegd. Voor deze jobs hoef je geen studiebol te zijn.

Voor een job als vertegenwoordiger mag je vooral niet verlegen zijn. De beste verkopers zijn vlotte babbelaars die zich niet snel van hun stuk laten brengen. Daarvoor hoef je helemaal niet afgestudeerd te zijn met de grootste onderscheiding en complimenten van de jury. Een job in de verkoop is zwaar, maar als je er echt goed in bent maken de bonussen veel goed.

Het is mooi meegenomen als je als ICT-supportmedewerker een diploma informatica op zak hebt, maar het is eigenlijk geen must. Het is ook prima als je informatica op eigen houtje onder de knie hebt gekregen of als je op het middelbaar informaticabeheer gestudeerd hebt. Van ICT-supportmedewerkers verwacht een werkgever dat ze praktijkgerichte ICT-kennis hebben en autonoom te werk kunnen gaan.

Liever een sympathieke klantendienstmedewerker zonder een diploma dan een gediplomeerde arrogante windbuil achter de balie van de customer service. Klantvriendelijkheid, kennis van MS Office en een degelijke talenkennis zijn allemaal graag geziene vaardigheden voor een klantendienstmedewerker.

Uiteraard heb je je rijbewijs nodig als je als chauffeur aan het werk wilt. Een gezonde dosis waakzaamheid en een grondige kennis van de verkeersregels zijn eveneens een vereiste. Maar een IQ van 150 hoef je er niet voor te hebben. Bus- en vrachtwagenchauffeur zijn beide trouwens hardnekkige knelpuntberoepen, dus werkzekerheid verzekerd.

In de huidige consumentenmaatschappij moeten er voortdurend producten ingepakt worden. Hoewel dit soort werk meer en meer geautomatiseerd wordt – of uitbesteed aan buitenlandse fabrieken – zijn er toch ook in België nog regelmatig inpakkers nodig. Voor deze functie voorziet het bedrijf gewoonlijk een korte opleiding op de werkvloer en is er geen diploma nodig. Je moet wel opgewassen zijn tegen repetitief werk, waarvoor je ook soms voor lange periodes moet rechtstaan.

Ook voor een job als schoonmaker hoef je niet hoogopgeleid te zijn. Schoonmakers moeten er vooral niet voor terugschrikken om hun handen uit de mouwen te steken. Daarnaast zijn kennis van schoonmaaktechnieken en –producten en een zin voor orde en netheid noodzakelijke vaardigheden.

Techniekers, stukadoors, schrijnwerkers, mecaniciens, operators… Voor dergelijke jobs is het natuurlijk wel nodig om een technische opleiding achter de rug te hebben, maar dit hoeft niet noodzakelijk via de hogeschool of universiteit te zijn. Hoe meer je zelf hogerop wil en wil specialiseren, hoe meer je natuurlijk wel on the job zal moeten bijstuderen.

Voor een job in de horeca mag je geen doetje zijn. Je moet kunnen functioneren in een snelle omgeving, klantvriendelijk zijn en geen twee linkerhanden hebben. Maar de stelling van Pythagoras uit de doeken kunnen doen staat niet op de lijst van gewenste vaardigheden. Gelukkig maar.

Ook als administratief bediende hoef je niet per se een diploma hoger onderwijs op zak te hebben. Natuurlijk is het mooi meegenomen als je, bijvoorbeeld, in het volwassenenonderwijs een gespecialiseerde opleiding ervoor volgde, maar met een degelijke bekwaamheid in MS Office en een goede talenkennis sta je al ver.

