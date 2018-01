9 droombedrijven voor ingenieurs vacature.com ingenieurs

08u00

Bron: vacature.com 0 Shutterstock Vacature Eind december zaten 2.007 ingenieurs zonder job, stelde de VDAB vast. En toch smeekt de arbeidsmarkt om ingenieurs: op datzelfde ogenblik waren er maar liefst 1.634 niet-ingevulde vacatures. Ook deze 9 bedrijven zijn dringend op zoek. Nancy Vercammen, algemeen directeur van ingenieursvereniging ie-net, geeft commentaar bij de lijst.

Duco

Vanuit uitvalsbasis Veurne is Duco een toonaangevende Europese producent van ventilatie- en zonweringsystemen. Het bedrijf gaat er prat op dat die op een natuurlijke wijze zorgen voor een gezond en energiezuinig binnenklimaat. Vandaag zoekt Duco een burgerlijk ingenieur met sterke feeling voor software.

“De sector telecom, ICT en internet is na de bouw de sector waarin de meeste burgerlijk ingenieurs aan de slag kunnen.”

beMatrix

“De industrie 4.0 vergt nieuwe competenties van ingenieurs. Werken in team, oog hebben voor innovatie en probleemoplossend denken zijn competenties die in de industrie 4.0 cruciaal zijn. Ingenieurs moeten soms bijkomende inspanningen doen om ze te verwerven.”

Automatisering is één van de speerpunten van die industrie 4.0 en ook van beMatrix. Vanuit het hoofdkantoor in Roeselare is het bedrijf actief in modulaire standenbouw over de hele wereld. De automation engineer die het bedrijf zoekt moet de uitbreiding van het machinepark mee in goede banen leiden.

Alfa Laval

Over de ganse wereld brengt het van oorsprong Zweedse Alfa Laval procesapparatuur op de markt voor uiteenlopende sectoren. Alfa Laval Benelux zoekt een business development engineer voor haar verkoopsteam.

“Pas afgestudeerde ingenieurs zijn zich er vaak niet van bewust dat ze meer kunnen doen dan een puur technische job. Ook HR- of salesfuncties worden in de praktijk soms door ingenieurs ingevuld.”

Colruyt Group

Meer dan 29.000 medewerkers telt Colruyt Group en daar zijn ook een pak ingenieurs bij. Op dit ogenblik heeft het bedrijf verschillende openstaande vacatures voor industrieel-, burgerlijk en bio-ingenieurs. De jobs zijn erg divers, van een r & d projectingenieur die werkt rond koeling en bewaartechnologie tot een studie-ingenieur energie bij Eoly, de dochteronderneming die instaat voor duurzame energie voor de groep.

Lees ook: Hoeveel verdien je als ingenieur?

VK Architects & Engineers

Zowel de publieke als de private sector kunnen beroep doen op ontwerp- en studiebureau VK Architects & Engineers. Het bedrijf heeft vestigingen in Brussel, Charleroi en Merelbeke en kan optreden van ontwerp tot realisatie van gebouwen en publieke ruimte.

“VK Architects & Engineers is eigenlijk het hele jaar door op zoek naar ingenieurs. Volgens mij werven ze jaarlijks zo’n 25 ingenieurs aan.”

Actemium België

Actemium is een wereldwijd netwerk, maar alleen al de Belgische poot (die ook vestigingen in Frankrijk en China heeft) telt 900 medewerkers. Het bedrijf is actief op vlak van elektriciteit, instrumentatie, automatisering en montage. Ingenieurs worden hier met open armen verwelkomd. Op dit ogenblik heeft het bedrijf dan ook verschillende openstaande vacatures. Al is dat niet de enige weg om aan de bak te komen als ingenieur.

“Spontane sollicitaties zijn als werkzoekende ingenieur zeer nuttig. Werkgevers doen vaak beroep op de profielen die ze op die manier verzamelden. Begin wel niet in het wilde weg te solliciteren, maar maak voor jezelf uit in welke richting je wilt gaan.”

INEOS Belgium

De internationale groep INEOS is één van de grootste onafhankelijke chemieconcerns ter wereld. Het bedrijf stelt dat zijn chemicaliën in alle aspecten van het moderne leven zijn terug te vinden. Ingenieurs spelen in zo’n bedrijf een belangrijke rol en INEOS Belgium is er dan ook naar op zoek. “Voor bio-ingenieurs is de chemie samen met de farma de belangrijkste sector. Daarna volgt de voedingssector.”

ArcelorMittal Belgium

Wereldwijd produceert ArcelorMittal staalproducten voor allerlei sectoren en toepassingen. Eén blik op de website van ArcelorMittal Belgium leert dat het bedrijf voortdurend op zoek is naar industrieel en burgerlijk ingenieurs.

“Bij een bedrijf als ArcelorMittal begin je als pas afgestudeerde ingenieur met een aantrekkelijk startersloon. Carrièrekansen liggen er anders dan in een kleiner bedrijf. Er is minder verticale mobiliteit, maar wie carrière wil maken, krijgt ook bij ArcelorMittal de nodige kansen.”

Botech

Industriebouw is de corebusiness van Botech. De bouwonderneming is niet alleen actief van ontwerp tot realisatie, maar biedt ook herstellingen en onderhoud aan.

“Het zijn niet altijd grote internationale bedrijven die op zoek zijn naar ingenieurs. Ook kmo’s hebben er nood aan. En dat is zeker het geval in de bouwsector, want dat is de sector met de meeste vacatures voor burgerlijk en industrieel ingenieurs.”

Lees ook:

4 voordelen om te werken als ingenieur

Dit zijn de 5 best en de 5 slechtst verdienende functies

Hoe kom je als allerbeste uit het sollicitatiegesprek? Zo maak je het verschil volgens Belgische rekruteerders en CEO’s

Bron: vacature.com.