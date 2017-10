5 cruciale tips voor wie wil bijverdienen Julie Putseys

08u00

Bron: vacature.com 0 Shutterstock Vacature 202.076 Belgen hebben een tweede job, goed voor ongeveer 4,4% van de werkende bevolking. Het levert hen gemiddeld 315 euro per maand op. Zegt het jou ook wel iets, zo'n tweede job? Hou dan goed rekening met de volgende tips.

1. Statuut? Welk statuut?!

In de horeca kan je tegenwoordig bijverdienen via een flexi-job, als je ernaast voor 4/5e een andere baan hebt. Vanaf 1 januari zal dit soort werk ook mogelijk zijn in handelszaken zoals bakkers, slagers en kappers.



Een andere optie is om als vrijwilliger bij te klussen. Sinds 1 januari mag je als vrijwilliger per dag maximum 33,36 euro verdienen en per jaar 1334,55 euro. Goed om weten: vrijwilligersvergoedingen of flexi-lonen worden niet belast.



Je kan ook eens gaan horen bij een interim- of payrollbureau of ze geen werk in de aanbieding hebben dat je als bijverdienste kan doen. Via een dergelijk bureau word je loon wél belast, dus hou daar rekening mee.



2/3e van de personen met een tweede job oefent die job op zelfstandige basis uit. Als je als zelfstandige je tweede job gaat uitoefenen, zijn er nog twee verschillende statuten. Dat van 'zelfstandige in bijberoep' krijg je automatisch als je op kwartaalbasis minstens een halftijdse job hebt en als je met een contract verbonden bent op de eerste en laatste werkdag van elk kwartaal. In heel veel gevallen ben je dan vrijgesteld van sociale bijdrage - ga dat zeker na bij een lokaal ondernemingsloket! Let hier wel zéér goed op dat je met alle bepalingen in orde bent, want als je niet kan bewijzen aan de fiscus dat je 'in bijberoep' bent, dan beschouwt die je al snel als 'zelfstandige in hoofdberoep'. Dat betekent dat je sociale bijdragen betaalt en ook wat meer belast wordt. Je zou niet de eerste beginnende zelfstandige zijn die zichzelf hier lelijk in misrekent.



2. Bemin je boekhouder

Als je als zelfstandige bijklust, is het sowieso nodig om je te laten bijstaan door een boekhouder. Als het slechts voor een kleine bijverdienste is, zullen de administratieve lasten miniem zijn, maar dan nog kan je boekhouder je helpen met het opstellen van een geldige factuur, je jaarlijkse klantenlisting en het invullen van je belastingbrief. Tegenwoordig kan je jaarlijks tot 25.000 euro verdienen zonder BTW te moeten aanrekenen aan je klanten. Dit zorgt ervoor dat je minder administratieve lasten hebt, want dan moet je niet elk kwartaal je BTW-aangifte doen. Het nadeel is wel dat je dan ook geen BTW kunt terugvorderen, wat vooral voor zelfstandigen die grote uitgaven doen, een pluspunt is.



3. Let op voor belangenvermenging

Uiteraard moet je ook stilstaan bij de combinatie van de twee jobs die je gaat doen: is er geen kwestie van belangenvermenging? In de overheidssector heb je mogelijks zelfs de officiële toestemming nodig van je werkgever om je bijberoep te mogen uitoefenen. Het zou namelijk kunnen dat het in conflict is met je werk als ambtenaar. Klassiek voorbeeld: als je bijvoorbeeld bouwvergunningen uitreikt en je wil in bijberoep je eigen bouwbedrijf starten, is dit een vorm van belangenvermenging. Pas ook op dat je geen kwaad bloed zet bij je huidige werkgever. Als je bijvoorbeeld voor een bijleskantoor werkt, en je start daarnaast als zelfstandige bijlesgever, zal je baas waarschijnlijk denken dat je klanten gaat afsnoepen.



4. Zorg voor een goeie combo

De gezondheidszorg en het onderwijs laten zich het gemakkelijkst combineren met een bijberoep, zo blijkt uit de cijfers. Maar onderschat het ook niet: sommige jobs kan je niet zomaar als bijverdienste doen. Als journalist van een dagkrant, bijvoorbeeld, of PR-medewerker van een grote organisatie, moet je constant op het nieuws inspelen en springen wanneer je nodig bent. Ook jobs met veel verantwoordelijkheid lenen zich minder tot 'bijverdienste'.



Welke jobs dan wel?

Jobs als zelfstandige die wat beter op voorhand in te plannen vallen of deadlines op lange termijn hebben zijn zeker haalbaar. Denk dan aan: copywriters, webdesigners, software developers of fotografen.



Andere opties zijn functies die je ook na de klassieke werkuren kan doen, bijvoorbeeld docent in het avond- of weekendonderwijs, horeca of verkoop.



Misschien is het ook wel fijn om een zittende job te combineren met een actieve job, om het goede van de twee werelden te hebben. Ambtenaar voor vier dagen per week en fietskoerier voor één dag per week? Drie dagen per week beveiligingsagent en de andere twee dagen ben je eindredacteur als zelfstandige in bijberoep? Hey, the sky is your limit, toch?



5. Pas op voor werkdruk

Als zowel je hoofd- als bijberoep veeleisend zijn, gaat het verhaal van korte duur zijn. Voor veeleisende jobs moet je namelijk regelmatig overuren draaien en er zijn maar zoveel uren in een week die je productief kan benutten. De gemiddelde mens houdt liever nog wat vrije tijd over voor hobby's, familie en vrienden.



Bekijk hier al onze openstaande vacatures voor deeltijdse jobs, freelance jobs en interimjobs.



Lees ook:

Ben je al een tijdje werkloos? Deze tips kunnen je helpen bij het solliciteren

In deze jobs verdien je véél geld voor weinig uren

De ideale job is er één die goed verdient en dichtbij huis is



Bron: vacature.com.