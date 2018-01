4 zaken waar rekruteerders naar op zoek zijn als ze je naam googelen Redactie vacature.com

Bron: vacature.com 0 Shutterstock Vacature Net als zovelen heb je met oud en nieuw waarschijnlijk net een stevige periode achter de rug. Maar hoe verstandig is het om ook uitgebreid verslag van je uitspattingen te doen op sociale media? Er bestaat namelijk zoiets als Google en rekruteerders die daar je naam in kunnen geven en aldus meegenieten.

Kunnen bepaalde Googleresultaten je jobkansen écht in de weg staan of is het allemaal zo erg niet? Katrin Van de Water, carièrecoach en zaakvoerster van Passion for Work buigt zich over de vraag.

Katrin Van de Water: “Omdat ik zelf een achtergrond heb in recruitment, weet ik dat Google een veel gebruikte tool is van rekruteerders. Zelf kreeg ik vroeger dagelijks zo’n 30 cv’s binnen en ik googelde de kandidaten bijna altijd. Ik kon per dag maar vijf of zes mensen spreken, dus ik moest een eerste selectie maken. Google was daarbij one of my best friends. Ik onderzocht of wat er online te vinden is over de sollicitant matchte met wat ik zocht qua functie en of ze in het bedrijf zouden passen. Solliciteer je voor een bepaalde job is het dus erg belangrijk dat je Googleresultaten bijdragen aan wat je over jezelf schrijft in je cv en motivatiebrief.”

Vooral commerciële functies

“Ook nu googel ik sollicitanten steevast. Wil je bij ons aan de slag als loopbaancoach, dan is 'Personal Branding' cruciaal. Iemand die hier niet vertrouwd mee is, komt bij ons niet in aanmerking om anderen te begeleiden. Als ik merk dat een kandidaat helemaal niet actief is op sociale media, zal ik hem of haar zelfs niet uitnodigen voor een gesprek. Dit is niet bij elk bedrijf het geval. Het hangt echt af voor welke functie je solliciteert of het meer of minder doorweegt.

Vooral voor commerciële functies is online identiteit een punt. Je hebt immers veel klantencontact en wordt vaak geacht ook zelf klanten te zoeken. Iemand met een LinkedIn profiel met vijf connecties is dan minder interessant dan een sollicitant met 500 LinkedIn contacten.

Ben je bijvoorbeeld thuisverpleegkundige moet je minder wakker liggen van je Personal Branding en ook voor heel wat sociale beroepen is je online identiteit niet doorslaggevend.”

Jarenlang zichtbaar

“Mensen staan er echter niet altijd bij stil dat wanneer ze een foto op Facebook plaatsen die ook voor werkgevers zichtbaar kan zijn. Of wanneer ze een reactie delen op een forum dit daar jarenlang op blijft staan. Google je eigen naam maar eens en kijk ook bij afbeeldingen. Je schrikt mogelijk van wat je allemaal kan zien.”

Personal Brand versterken

“En het mag dan misschien wel gaan om je privéleven, dronken taferelen of bikinifoto’s spelen echt niet in je voordeel. Uiteraard kiest iedereen voor zich wat hij in zijn vrije tijd draagt of hoe hij die invult, maar rekruteerders zijn ook vrij om te kiezen welke kandidaat ze uitnodigen. Persoonlijk geef ik niet de voorkeur aan iemand die wekelijks door het lint gaat op feestjes of die zich altijd erg uitdagend kleedt. Het imago van je personeel bepaalt immers mee het imago van je bedrijf. Het is dus aan te raden selectief te zijn met de foto’s die je online post, of anders je privacy instellingen aan te passen. Denk ook twee keer na voor je een scherp politiek standpunt inneemt, iemand uitscheldt of andere extreme meningen ventileert. Google jezelf en ga na of de resultaten je Personal Brand versterken. Komen er toch dubieuze zaken naar boven, vraag dan of deze verwijderd kunnen worden. Dit is evenwel niet altijd eenvoudig want niet achter alle sites of forums zit iemand die hier de moeite voor neemt. Beter voorkomen dan genezen dus!”

