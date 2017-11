"Schaf baremieke verhogingen voor vijftigplussers af" SPS

Bron: Belga 1 BELGIAN Hans Maertens van Voka Vacature Werkgeversorganisatie Voka wil af van de jaarlijkse baremieke anciënniteitsverloning voor vijftigplussers. "We moeten een 35-jarige die superieur is aan een 55-jarige qua toegevoegde waarde daarvoor kunnen belonen", aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

De piste om de anciënniteitsverhogingen af te toppen en af te schaffen maakt deel uit van een reeks voorstellen van de werkgeversorganisatie om meer ouderen aan de slag te krijgen. "Minder dan de helft van de 55- tot 64-jarigen is aan het werk", aldus Maertens. "Dat is voor ons dé uitdaging."

Een van de redenen waarom oudere werknemers minder aan de slag zijn, is omdat ze te veel kosten. "Oudere werknemers zijn heel duur. Ze prijzen zichzelf uit de markt", argumenteert de Voka-topman. Hij wijst met een beschuldigende vinger naar de jaarlijkse baremieke anciënniteitsverhoging. "Nooit wordt die ter discussie gesteld."

Voka wil het debat aangaan en stelt voor om die anciënniteitsverloningen te plafonneren. Ze dus niet meer toe te passen voor vijftigplussers. "Dat betekent niet het einde. Hun lonen kunnen nog steeds omhoog, via premies en bonussen via prestaties. Maar nu is men gevangen in die anciënniteitsbarema's", zegt Maertens. Hij wijst erop dat dat debat is opgenomen in het regeerakkoord. "We moeten dat uitklaren met de vakbonden en de regering."

Niet alle, maar heel wat bedrijven in ons land kennen een systeem van lineaire baremieke verhogingen. Vooral voor arbeiders is dat het geval.

Een ander voorstel van Voka om ouderen langer aan de slag te houden, is werknemers verplichten in te gaan op een opleidingsaanbod. Als werknemers een opleiding weigeren, en het komt later tot een ontslag, dan wil Voka dat dat wordt afgetrokken van hun opzegvergoeding.

Ook bepleit Voka de mogelijkheid om oudere werknemers ter beschikking te stellen van andere ondernemingen bij bijvoorbeeld afvloeiingen.

