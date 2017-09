"Laat die vrouwen maar thuis. Die worden alleen maar zwanger." Vrouwen vertellen over hun ervaringen met seksisme op het werk Kristina Rybouchkina / Julie Putseys

08u00

Bron: vacature.com 0 Shutterstock Vacature Een spottende opmerking, een dommeblondjesmop, een klap op het achterwerk, een veelbetekenende knipoog... Zo'n zaken worden vaak weggelachen als onschuldige akkefietjes, maar zijn ze dat wel?

Medewerkster in de textielsector:

"Ik had een vrij verantwoordelijke functie, maar veel mannen onder mij luisterden niet omdat ze geen 'bevelen' van vrouwen wilden aannemen. Achter mijn rug noemden ze me een 'dom blondje' en vertelden ze dat ik veel te jong was om te weten waarover ik het had. Soms raakte mijn werk niet af door hun koppigheid en kwam ik in de problemen."



Doctoraatsstudente aan de faculteit Wetenschappen:

"Toen ik net aan mijn doctoraat begon, mocht ik van mijn baas een laptop bestellen en omdat ik veel fietste, koos ik een licht model uit. Mijn baas vond het toen nodig om op te merken dat de gekozen laptop waarschijnlijk lichter was dan de make-up die ik elke dag mee naar het werk nam."



Hr-medewerkster:

"Ik werkte als office manager en wou daarna graag doorgroeien naar een functie als consultant. Dat was me immers beloofd tijdens het sollicitatiegesprek. Nadat ik een tijdje aan het werk was en meer consultancytaken wou opnemen, kreeg ik als antwoord: 'Goh, als vrouw moet je toch eerst wat testen afnemen.' Ze wilden me een psychologische screening laten doorlopen, die voor de mannen in de organisatie kennelijk overbodig was."



Bediende in de exportsector:

"Mijn nieuwe baas flirtte met mij. Ik was er aanvankelijk wel een klein beetje door gecharmeerd, maar na verloop van tijd voelde ik me er steeds ongemakkelijker bij. Uiteindelijk wou ik dat het stopte en confronteerde ik hem ermee. Hij ontkende het simpelweg. Nadien ging het allemaal bergaf. Ik denk dat zijn ego gekrenkt was, dat hij zich afgewezen voelde. Een week voor het einde van mijn proefperiode kreeg ik mijn ontslag."



Verkoopster in de bouw:

"Ongeveer wekelijks krijg ik op mijn werk schunnige opmerkingen te horen in de trend van 'Ga je me een keer pijpen?' Ik lig er niet van wakker, maar het is natuurlijk niet oké. Onlangs echter, ging mijn enige vrouwelijke collega op ouderschapsverlof en toen ze net weg was, zei mijn baas: 'We gaan geen vrouwen meer aannemen, want die worden alleen maar zwanger. Laat die maar thuis.' Dat was de druppel. Ik besefte dat ik nooit zou kunnen doorgroeien in zo'n bedrijfscultuur en heb prompt mijn ontslag ingediend."



Lees het volledig artikel op vacature.com.



Lees ook:

Seksisme op de Belgische werkvloer: gaat het van kwaad naar erger?

Een maandloon van 3500 euro volstaat om gelukkig te zijn

Waarom vrouwen vaker denken dat hun loon lager is



Bron: vacature.com.