"Belgische arbeidsmarkt lijdt aan tekort aan beschikbaar talent"

Bron: Belga 0 Thinkstock Het opleidingsniveau, de taalvaardigheid, toegang tot technologie en flexibele arbeidstijd zijn volgens Manpower wel troeven van de Belgische arbeidsmarkt. Vacature De kosten en belastingen op arbeid, de administratieve rompslomp en het tekort aan beschikbaar talent verklaren waarom de aantrekkelijkheid van de Belgische arbeidsmarkt middelmatig scoort in de eerste Total Workforce Index van uitzendbedrijf Manpower. België staat daar op de 25 plaats, op 75 landen wereldwijd.

De index vergelijkt het klimaat om medewerkers (vast en flexibel) aan te werven aan de hand van negentig criteria, onderverdeeld in vier categorieën (beschikbaarheid van arbeid, arbeidskosten, wettelijk kader en productiviteit).

De Belgische arbeidsmarkt heeft ook een aantal sterke punten, merkt Manpower op. Het bedrijf noemt het opleidingsniveau, de taalvaardigheid, toegang tot technologie en flexibele arbeidstijd. "Maar met een werkgelegenheidsgraad van 63 procent en een verouderende beroepsbevolking, krijgt onze arbeidsmarkt in de toekomst waarschijnlijk te kampen met een groeiend tekort aan talent," zegt Philippe Lacroix van Manpower.

De belasting op arbeid bedraagt in België 49 procent, merkt Manpower op - in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) is het gemiddelde 26 procent. Lacroix heeft het over de "achillespees". Hij erkent dat het wettelijk kader verbeterd is, maar tegelijk wijst hij op "de zware administratieve rompslomp". Een ander verbeterpunt is de productiviteit.

Wereldwijd scoort Nieuw-Zeeland het best, op de voet gevolg door Hongkong en Singapore. In Europa liggen Ierland, Groot-Brittannië en Denemarken op kop, van de onderzochte Europese landen is België elfde. Daarmee laat ons land nog Duitsland, Spanje, Luxemburg, Italië en Frankrijk achter zich.

