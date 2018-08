Zoveel verdien je in een knelpuntberoep Matthias Van Milders

06 augustus 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Omschakelen naar een knelpuntberoep, loont dat de moeite? Oordeel zelf: wij geven je de gemiddelde lonen* van enkele hardnekkige knelpuntberoepen.

Verpleegkundige

De vergrijzing heeft gevolgen op de arbeidsmarkt: de vraag naar (hoofd)verpleegkundigen blijft groot. De economie heeft minder invloed op die vraag dan bij andere knelpuntberoepen. Zorgberoepen zijn immers niet erg conjunctuurgevoelig.

Startloon: 2.606 euro

Loon na 5 jaar: 2.997 euro

Loon na 20 jaar: 3.855 euro

Werfleider

De economische conjunctuur zorgt ervoor dat heel wat bouwbedrijven op volle toeren draaien. Werfleider prijkt dan ook in de lijst met meest hardnekkige knelpuntberoepen. Opmerkelijk: vergeleken met andere knelpuntberoepen ziet een werfleider zijn loon veel minder sterk stijgen tijdens zijn carrière.

Startloon: 2.605 euro,

Loon na vijf jaar: 2.845 euro

Loon na twintig jaar: 3377 euro

Technicus

De vraag naar technische profielen is groot en dat is al even zo. Technische beroepen zijn al meer dan tien jaar de grootste groep in de lijst met knelpuntberoepen.

Startloon: 2.636 euro

Loon na vijf jaar: 3.012 euro

Loon na twintig jaar: 3.877 euro

ICT-ontwikkelaar

De ICT blijft een echte klassieker. Voor ICT-specialisten die helemaal mee zijn met de digitale ontwikkelingen is er dan ook een mooi aanbod aan jobs. Als academische bachelor begin je aan een iets lager startloon, maar de lonen in de ICT-sector stijgen vrij snel met de jaren.

Startloon: 2.482 euro

Loon na vijf jaar: 2.934 euro

Loon na twintig jaar: 4.097 euro

Vrachtwagenbestuurder

Nog zo’n klassieker is de vrachtwagenbestuurder. De VDAB noteert zowel een kwantitatief als een kwalitatief tekort. Er zijn dus niet alleen te weinig kandidaten. Bij een deel van de werkzoekenden die wel interesse hebben in de job, is er een gebrek aan ervaring of competenties.

Startloon: 2.582 euro

Loon na vijf jaar: 2.821 euro

Loon na twintig jaar: 3.352 euro

Medewerker callcenter

De specifieke werkomstandigheden in een callcenter maken dat er een tekort is aan kandidaten. Ben je commercieel aangelegd en spreek je vlot (ook in vreemde talen)? Dan is een job als medewerker in een callcenter misschien wel iets voor jou.

Startloon: 2.560 euro

Loon na vijf jaar: 2.792 euro

Loon na twintig jaar: 3.335 euro

* Cijfers gebaseerd op in 2018 online ingevulde salarisenquêtes van 49.700 werknemers met bediendecontract uit Vlaanderen en Brussel (waarvan 64% mannen en 37% vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 36,5 jaar).

Bron: vacature.com, Loonwijzer, VDAB