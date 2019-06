Zoveel verdien je in de supermarkt vacature.com detailhandel

11 juni 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Werken bij een supermarktketen kan in alle richtingen gaan. Afwisseling troef dus, maar wat verdient het? En hoe zit het met het loon van jobstudenten?

Bij een supermarktketen vind je de meest uiteenlopende jobs. Van de kassa tot het management, van logistieke tot juridische functies, van ongeschoolde tot universitaire jobs: er is voor heel wat profielen wel een job in de supermarkt. De nabijheid en de mogelijkheden om deeltijds te werken, hebben dan weer een positief effect op de combinatie werk-privé. Daartegenover staat wel dat de lonen lager liggen dan in veel andere sectoren. Volgens Statbel, het Belgisch Statistiekbureau, liggen de gemiddelde lonen in de detailhandel 21 procent onder het nationale gemiddelde brutoloon: 2.756 euro versus 3.489 euro (meest recente cijfers uit 2016).

Jobs in de lokale supermarkt

Wat je precies verdient, hangt uiteraard af van de job die je uitoefent. Ook deze cijfers werden verzameld door Statbel. Aan de kassa is je gemiddelde loon 2.298 euro. Verkopers in de winkel zitten daar een kleine 100 euro boven: 2.391 euro. In beide gevallen verdien je ongeveer 1/3 minder dan het gemiddelde loon in België. Verschillende supermarktketen hebben hun eigen slagers in dienst. Het gemiddelde loon van een beenhouwer is 2.563 euro.

Jobs op de nationale zetel

Ben je manager in de detail- of de groothandel, dan kan je rekenen op gemiddeld 4.942 euro per maand. In een supermarktketen vind je ook een boel jobs die je daar misschien niet meteen aan linkt. Veelal vind je die op de nationale zetel van een supermarkt. De gemiddelde lonen halen we uit ons Salariskompas. Voor een marketingjob is het gemiddelde loon 3.209 euro. Andere mogelijkheden: hr (3.338 euro), logistiek en distributie (3.352 euro), finance en boekhouden (3.527 euro), IT (3.574 euro) of juridische functies (3.735 euro). Sommige ketens hebben zelfs eigen ingenieurs in dienst om hun gebouwen neer te poten of op de aankoopdienst. Zij verdienen gemiddeld 3.906 euro.

Studentenjobs

Supermarkten zijn typisch zo’n locatie waar je in de zomermaanden wel eens op een jobstudent stoot. Ben je van plan om als student iets bij te verdienen in het grootwarenhuis in jouw buurt? Weet dan dat de lonen onder het paritair comité 312 (warenhuizen) ook voor studenten werden afgesproken. Ga je aan de slag als zogenaamde ondergeschikte bediende, dan is je maandloon afhankelijk van je leeftijd en de categorie van jouw job:

20 jaar: 1.729,80 tot 2.026,78 euro

19 jaar: 1.674,50 tot 1.962,24 euro

18 jaar: 1.620,61 tot 1.897,33 euro

17 jaar: 1.565,92 tot 1.833,24 euro

16 jaar: 1.511,73 tot 1.794,38 euro

Opmerkelijk: voor Carrefour bestaan er andere loonafspraken. De lonen daar liggen iets lager, al is het verschil miniem.

