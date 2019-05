Zoveel verdien je als technieker vacature.com techniek en productie

Bron: vacature.com 4 vacature.com Technici hebben twee zaken gemeen: ze hebben technisch inzicht en zijn erg gegeerd op de arbeidsmarkt. Verder zijn ze er in alle maten en gewichten: van arbeider tot kaderlid, als man of vrouw, en aan het werk in heel wat sectoren zoals de bouw, IT, nijverheid, industrie of chemie. Niet vreemd dus dat het loon van iemand met een technisch profiel heel erg uiteen kan lopen.

Werk je als technisch arbeider, bediende of kaderlid?

Dit is uiteraard de grootste indicator voor je loon. Volgens cijfers van Statbel (cijfers 2016 voor een voltijdse tewerkstelling) verdient een manager in de industrie, delfstoffenwinning, bouwnijverheid en logistiek gemiddeld 6.282 euro bruto. Bij managers op IT-vlak gaat het zelfs tot 7.160 euro. Architecten en ingenieurs verdienen gemiddeld 4.214 euro bruto.

Een technisch geschoolde arbeider krijgt een gemiddeld startloon van 2.220 euro bruto, en haalt net geen 3.000 euro op het einde van de loopbaan met gemiddeld 2.966 euro per maand. Een technisch bediende heeft een iets lager startloon dan een arbeider: 1.900 euro bruto. Maar het loon stijgt wel veel meer tijdens de loopbaan dan dat van een arbeider: bedienden eindigen hun carrière met een gemiddelde van 5.309 euro.

Mannen verdienen meer dan vrouwen

Equal Pay Day is nog steeds geen overbodige dag. Mannelijke technici verdienen een pak meer per maand dan vrouwen met een technisch profiel. Voor mannen varieert hun brutoloon tijdens hun volledige loopbaan van gemiddeld 2.142 tot 4.739 euro per maand. Voor vrouwelijke technici schommelt dat maar gemiddeld tussen de 1.897 en 3.788 euro bruto.

In welke sector verdien je het meest als technieker?

De best betaalde sectoren als technieker zijn ongetwijfeld de chemie, petrochemie en farmacie, en ook de IT-sector en telecommunicatie. In de petrochemie verdien je gemiddeld 5.356 euro bruto, de chemische en farmaceutische nijverheid volgen met respectievelijk 4.381 en 4.447 euro. In de telecommunicatie moet je het met gemiddeld 4.170 euro bruto per maand ‘redden’. Ook IT’ers hoor je weinig klagen over hun loon. Een software- en applicatieontwikkelaar verdient gemiddeld 4.666 euro per maand, wie programmeert of netwerken legt 4.543 euro. Maar ook de scheep- en luchtvaart biedt een mooi salaris aan technici: gemiddeld 4.509 euro.

En in welke het minst?

De kleinste duit in het zakje gaat naar ongeschoolde arbeiders met een gemiddeld brutoloon tussen de 2.500 en de 3.000 euro. Voor de bouwsector zijn dat o.a. bouwarbeiders, metselaars, schilders en bedieners van installaties en machines. Vrachtwagen-, buschauffeurs en andere chauffeurs verdienen gemiddeld 2.600 à 2.700 euro. Elektriciens, installateurs en reparateurs van elektrische installaties zitten tegen dat plafond van 3.000 euro aan met 2.996 euro. Net zoals monteurs en reparateurs van motoren, industriële (landbouw)machines en fietsen, zij verdienen gemiddeld 2.985 euro bruto per maand.

Allerlei andere technici zitten hier nog tussen met een gemiddeld brutoloon tussen de 3.000 en 4.000 euro. Denk hierbij aan technici voor radio en tv (3.914 euro), technici die industriële processen beheren (3.873 euro), die machines en apparaten repareren en installeren (3.478 euro), of technici in de biowetenschappen (3.466 euro). De job van treintechnieker sluit onderaan dit rijtje aan met een gemiddeld brutoloon van 3.118 euro. (Bron: Statbel, cijfers 2016)

Bron: vacature.com. Tekst: Anneleen De Leyn.