Zoveel verdien je als starter

16 juli 2019

08u00

Heb je net je diploma verzilverd of verruil je de schoolbanken voor het 'echte leven' op de arbeidsmarkt? Dan ben je waarschijnlijk nieuwsgierig hoeveel je zal verdienen eens je je eerste job hebt versierd. Ben je nog druk aan het solliciteren, geven we je meteen enkele tips mee om het maximum uit je loononderhandeling te halen.

Diploma: 500 euro verschil

Wanneer we het gemiddelde startloon per opleidingsniveau afzonderlijk bekijken, valt meteen op dat enige discipline tijdens je schoolcarrière nog steeds loont. Uit rondvraag onder meer dan 42.000 respondenten bleek dat het behalen van een diploma al van bij de start een verschil van om en bij 500 euro bruto per maand kan betekenen. Volgens onze meest recente Salariskompascijfers krijgt wie geen hoger diploma heeft een startloon van gemiddeld 2.126 euro. Wie een professionele bachelor behaalde ontvangt maandelijks 2.290 euro en academische bachelors mogen rekenen op 2.364 euro. Masters ontvangen daarentegen van bij de start een gemiddeld maandinkomen van 2.609 euro.

Ook de sector waar je terecht komt speelt een rol. Wie veel wilt verdienen maar geen hoger diploma heeft, mikt het best op een job in de chemische of farmaceutische industrie. Daar verdien je als starter gemiddeld 2.838 euro per maand. Houd er wel rekening mee dat je dan waarschijnlijk in shiften werkt en veel onregelmatige uren klopt. Professionele bachelors boeren dan weer het best in de sector energie & milieu, waar ze zo’n 2.522 euro als eerste loon mogen verwachten. Met een academische bachelor ben je zonder ervaring het beste af in de sector onderwijs, vorming en wetenschappelijk onderzoek. Daar ligt het gemiddelde startloon op 2.896 euro. En masters die hun rekening willen spekken gaan het best voor een baan in de gezondheidszorg. Een standaard startloon bedraagt er maar liefst 3.010 euro.

Minder rooskleurig zien de inkomens van starters zonder diploma in de klein- en groothandel eruit. Met een gemiddelde van 1.864 euro ligt hun brutoloon in deze sector bijna 1000 euro lager dan in de chemie. Wie een master op zak heeft krijgt met 2.240 euro het minst in de media, marketing & communicatie. Voor starters aan deze andere pool zit er maar een ding op: onderhandelen! Want ook met een strategisch gesprek kun je extra loon uit de brand slepen.

Zo onderhandel je

Wout Dejaeghere, Consultant Reward bij HR-dienstenverlener SD Worx, geeft tips.

* Informeer je eerst omtrent de gangbare lonen voor het profiel waarvoor je solliciteert. Er bestaan bronnen waar je starterslonen van masters en bachelors kan opzoeken, ook voor jouw specifiek diploma. Op die manier maak je je vertrouwd met een ‘marktconform loon’.

* Durf doorvragen. Is er een algemeen loonbeleid in de onderneming? Verloopt dat via een jaarlijkse evaluatiecyclus? Werken ze met vaste barema’s waar niet van afgeweken wordt? Of is er een koppeling aan evaluaties met loonvorken? Ook de werkgever schept best klaarheid van bij de start.

* Kijk breder dan enkel je brutoloon. Een mooie groepsverzekering, een hospitalisatieverzekering, firmawagen, een onkostenvergoeding, maaltijdcheques: die extralegale voordelen maken een groot verschil.

* Idem voor vakantiedagen. De regeling verschilt van werkgever tot werkgever. Niet in elk bedrijf krijg je extralegale dagen bovenop het wettelijke minimum van 20 verlofdagen. Sommige werkgevers hebben dan weer een langere werkweek van 38 of 40 uur, wat resulteert in extra ADV-dagen.

* Besef dat een loonpakket ook uit niet-financiële componenten bestaat. Denk bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid van het bedrijf, de mobiliteit en de flexibiliteit om zowel plaats- als tijdonafhankelijk te kunnen werken. Stel tijdens je loongesprek dan ook de vraag of er na de inwerkperiode ruimte is voor thuiswerk en hoeveel dagen per maand. In sectoren waar de war for talent hevig woedt, hebben werkgevers soms al een flexibel verloning. Je kan dan kiezen: liever meer vakantie dit jaar, of liever een fiets i.p.v. een auto.

* Heeft het bedrijf opleidingen voorzien? En welke? Wij zien dat werkgevers dit ook steeds meer gebruiken om zich te onderscheiden.

* Sta ook stil bij je doorgroeimogelijkheden. Starters denken vandaag na op langere termijn. Polsen naar de mogelijkheden is dus zeer slim.

