Zoveel eindejaarspremie mag jij verwachten Matthias Van Milders

22 november 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com De feestdagen, een skivakantie, Sinterklaas… Redenen genoeg waarom een financieel extraatje erg welkom is rond deze tijd van het jaar. Veel werknemers kunnen gelukkig rekenen op een eindejaarspremie. Wij zetten de regels De feestdagen, een skivakantie, Sinterklaas… Redenen genoeg waarom een financieel extraatje erg welkom is rond deze tijd van het jaar. Veel werknemers kunnen gelukkig rekenen op een eindejaarspremie. Wij zetten de regels rond de eindejaarspremie op een rij.

Niet iedereen krijgt een eindejaarspremie

In de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van je sector of bedrijf staat of je al dan niet een eindejaarspremie krijgt. Maar als je cao niets vermeldt, wil dat niet zeggen dat je met lege handen achterblijft. Soms staat de eindejaarspremie ook in je arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement. En daarnaast zijn er ook werkgevers die los van dat alles de gewoonte hebben hun medewerkers een dertiende maand te betalen. Dat maakt dat de meeste loontrekkenden een eindejaarspremie krijgen.

Het bedrag van de eindejaarspremie verschilt

In sommige gevallen krijg je een volledig brutomaandloon als dertiende maand. Andere sectoren of bedrijven betalen maar een percentage van dat loon. Een werkgever mag jou altijd een hoger percentage geven dan werd afgesproken in de cao. Sowieso wordt de eindejaarspremie zwaarder belast dan het loon. Is je brutojaarloon hoger dan 45.000 euro, dan val je in de hoogste schijf van 53,50 procent. Meestal wordt de premie pro rata berekend. Dat wil zeggen dat enkel de gewerkte maanden meetellen in de berekening.

Ook de meeste interims hebben recht op een eindejaarspremie

Ook als uitzendkracht heb je vaak recht op een eindejaarspremie. In tegenstelling tot vaste werknemers krijg je die niet van de werkgever, maar wel van het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten.

(Meestal) geen eindejaarspremie voor kersverse werknemers

Wil je weten hoelang je precies voor een werkgever moet werken voor die jou een eindejaarspremie uitbetaalt? Ook daarvoor kijk je weer best naar de cao. Die bepaalt meestal dat je toch enkele maanden in dienst moet zijn om er aanspraak op te kunnen maken. Een veel voorkomende termijn is drie maanden. Bedienden onder paritair comité 200 moeten zelfs minstens zes maanden aan de slag zijn bij hun werkgever. Maar sommige gelukkigen hebben al vanaf de eerste dag recht op een eindejaarspremie.

Minder dan drie maanden ziek? Hoogstwaarschijnlijk daalt jouw premie niet

De theorie is dat je enkel een eindejaarspremie krijgt als je werkt. Maar tijdelijke werkloosheid, moederschapsrust en een ziekteperiode die korter is dan drie maanden worden meestal gelijkgeschakeld. Ben je langer ziek of neem je tijdskrediet, dan hoop je in de meeste gevallen best niet op een eindejaarspremie. Neem je zelf ontslag, dan krijg je geen eindejaarspremie, tenzij de cao dat vermeldt. Ontslaat de werkgever jou? Dan krijg je sowieso een deel van je eindejaarspremie.

Bereken zelf je eindejaarspremie met onze eindejaarspremiecalculator.

Lees ook:

Dit zijn de populairste extralegale voordelen

Deze factoren bepalen hoeveel jij netto van je loon overhoudt

Dit zijn de 10 best betaalde jobs in België

Bron: vacature.com, ACV, VDAB