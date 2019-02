Zorgjobs voor mensen mét 9-to-5 mentaliteit vacature.com zorg

11 februari 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com De zorgsector staat - we drukken ons voorzichtig uit - niet meteen bekend om haar comfortabele uurroosters. Toch zijn er ook in de zorg nog verrassend veel jobs te vinden die je wél netjes binnen de traditionele uren uitoefent. Van animator in een bejaardentehuis tot zorgkundige in een dagkliniek: een greep uit het aanbod.

Alles hangt af van de zorginstelling waarvoor je je engageert. In een ziekenhuis of woonzorgcentrum, waar patiënten dag en nacht verblijven, hoef je als verpleegkundige of zorgkundige geen erg orthodox uurrooster te verwachten. Maar werk je bijvoorbeeld in een dagcentrum of assisteer je een kleine zelfstandige specialist, valt er waarschijnlijk meer te regelen dan je denkt. Veel privépraktijken sluiten de deuren tegen 17u, dus dan weet je dat ook jij niet veel later naar huis kan. Vergeet niet dat de sector schreeuwt om arbeidskrachten. Zelfs wie zich enkel overdag kan inzetten, vindt gegarandeerd iets op maat.

Psychiatrie

In de psychiatrie bestaat er eveneens een ruim aanbod dagklinieken. Mensen met psychische problemen zijn vaak geholpen met een behandeling overdag, zonder dat ze meteen 24/7 verzorging behoeven. Ze volgen dan therapie tussen 9 en 17u en keren voor het einde van de werkdag terug naar hun vertrouwde omgeving. Deze dagklinieken hebben uiteraard nood aan een breed scala aan zorgjobs: van therapeuten en psychiatrisch verpleegkundigen tot onthaalmedewerkers en cafetariapersoneel.

Administratie

In de zorgsector zijn er verder een heleboel administratieve functies te vinden, en het gros daarvan speelt zich af tussen 9 en 5. In tegenstelling tot de patiënten zelf, kunnen hun dossiers na 17u immers gerust wachten tot jij de dag nadien weer op post bent. Kortom: een job in de zorgsector zónder zorgen.

Thuisverpleging

Jawel, de thuisverpleging kent evenzeer 9-to-5-opties. Bejaarde of zieke patiënten zitten overdag meestal gewoon thuis, zodat je bezoeken inplannen tussen 9 en 17u over het algemeen geen probleem vormt. Je verzorgt wonden, dient de dagelijkse medicatie toe of helpt je patiënten bij het wassen.

Kinesist

Verder kan je als bijvoorbeeld kinesist of ergotherapeut gemakkelijk 9-to-5 werken. In een ziekenhuis of groepspraktijk, maar zeker ook bij mensen aan huis. Niemand zit immers te wachten om in het midden van de nacht onder jouw begeleiding rugoefeningen te doen, toch?

Verzekeringen

Het is misschien geen voor de hand liggende keuze, maar verplegers en artsen kunnen ook bij een verzekeraar aan de slag. Als ‘regulating nurse’ of ‘regulatie arts’ werk je overdag en geniet je van de nodige flexibiliteit. Je staat klanten telefonisch te woord in geval van ziekte of ongeval in het buitenland. Je geeft hen medisch en praktisch advies en wint de nodige informatie in om de situatie te kunnen beoordelen. Op basis hiervan besluit het team tot de gepaste acties, gaande van repatriëring tot behandeling of opname ter plaatse.

Animator

Als animator in een bejaardentehuis, hoef je doorgaans evenmin nachtelijke uren te kloppen. Bewoners gaan ’s avonds braaf naar bed, zodoende dat jij enkel overdag voor entertainment dient te zorgen. Geen bonte avonden of bingopartijtjes tot in de vroege uurtjes dus. Wel gezellige pannenkoekennamiddagen of zonnige wandelingen in het park. Vanaf 17u schuiven de bewoners in het rusthuis aan tafel aan, waarna jij op jouw beurt naar huis mag.

Maatschappelijk werkers

Voor maatschappelijk werkers bestaan er tenslotte eveneens heel wat jobs in de zorgsector waarvoor je geen certificaat van nachtraaf hoeft voor te leggen. Per uitzondering dien je wel eens een avondje op te offeren, of misschien zelfs een weekend, maar over het algemeen oefen je je werk overdag uit. Je bent een morele steun voor de doelgroep van je keuze. Of dat nu om gehandicapten gaat, familieleden van slachtoffers of terminaal zieken. Dag in dag uit sta je paraat, maar ’s avonds ga je wel naar huis!

Bron: vacature.com. Tekst: Joni Horemans.

