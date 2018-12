Gesponsorde inhoud Zonder zorgen werken in de zorg? Hier kan het Wil je aan de slag in de zorg? Bij deze werkgevers word je goed gesoigneerd

09 december 2018

12u00

‘Zorgen moet je doen, niet maken’, luidt het bekende citaat van Loesje. En dat is helemaal waar. Dus ben jij als verpleegkundige of zorgkundige op zoek naar een job waarin je het beste van jezelf kan geven, zonder frustraties, onmogelijke verwachtingen of ontgoochelingen? Bekijk dan zeker onderstaande vacatures.

Orpea

Orpea staat bekend als beheerder van woonzorgcentra met een tikkeltje meer. Dat ‘tikkeltje’? Dat zijn de mensen die er werken. Alle zorg- en verpleegkundigen, animatoren, ergo- en kinesitherapeuten, zelfs het keukenpersoneel en de onthaalmedewerkers werken multidisciplinair samen, om de senioren dag na dag de beste zorg te bieden. Wil je niet alleen terechtkomen in een aangename omgeving, maar ook carrière maken? Ook dan ben je bij Orpea aan het juiste adres, want binnen de internationale groep liggen de doorgroeikansen voor het grijpen.

Twijfel je of ouderenzorg jouw ding is? Bekijk de getuigenis van je mogelijk toekomstige collega Sabine Van Cauwelaert.

UZ Leuven

Hou je van afwisseling in je job? Wil je je hele loopbaan lang bijleren en jezelf blijven ontwikkelen? Zou je graag deel uitmaken van een10.000-koppige zorgfamilie? Dan moet je aan de slag bij UZ Leuven. Het universitair ziekenhuis is altijd op zoek naar gemotiveerde verpleegkundigen, hoofdverpleegkundigen, zorgkundigen en logistieke medewerkers voor de meest uiteenlopende afdelingen, van kindergeneeskunde over operatiekwartieren tot intensieve zorgen. UZ Leuven mag zich bovendien al tien jaar lang Top Employer noemen: het bewijs dat talent hier gekoesterd wordt.

Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen

Ben je ervan overtuigd dat het nergens beter is dan thuis? Ga aan de slag in je eigen regio, als thuisverpleegkundige bij Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen. Je verzorgt patiënten in hun vertrouwde omgeving, wat hun welbevinden vergroot en tegelijkertijd interessante uitdagingen met zich meebrengt. Talrijke coachings en opleidingen helpen je om hier correct mee om te gaan. Want zelfs al ga je alleen op pad, je staat er niet alleen voor. Bij het Wit-Gele Kruis kan je altijd rekenen op advies en steun van je collega’s.

Zorgbedrijf Antwerpen

Woon je in het Antwerpse, dan is een job bij Zorgbedrijf Antwerpen vast meer jouw ding. Het Zorgbedrijf biedt verschillende diensten aan, van thuiszorg, serviceflats en woonzorgcentra tot gezinsondersteuning en jeugdzorg. Er zijn dus heel wat mogelijkheden voor zorgkundigen. Jij hoeft alleen maar te kiezen welke functie je het best en het liefst doet. Het Zorgbedrijf zorgt voor opleidingen, doorgroeimogelijkheden, een motiverende omgeving én een goede werk-privébalans. Wat wil je nog meer?

Armonea

Op geluk staat geen leeftijd. Daarom zet Armonea sterk in op de levensvreugde van de inwoners van haar woonzorgcentra, assistentiewoningen en residenties. Kapbeurten en schoonheidsverzorgingen, activiteiten rond muziek en dans, zelfs gamen, yoga en tai chi, alles is hier mogelijk. Uiteraard in combinatie met professionele zorg op maat. Wil jij deel uitmaken van een zorgbedrijf dat oog heeft voor zijn bewoners en personeel? Werk je graag met moderne technologieën? En vind je feelgood, teamwork en respect op de werkvloer belangrijk? Dan voel jij je hier meteen thuis.

