Zonder werkervaring toch je droomjob strikken? Stel een IBO voor en drie andere goede tips

05 november 2018

08u00 0 vacature.com Het is een uitdaging om als werkzoekende zonder ervaring je droomjob in de wacht te slepen. Maar wist je dat veel bedrijven het moeilijk hebben om toppersoneel te vinden? Staar je daarom niet blind op je gebrek aan ervaring. Patrick Meeuwissen, zaakvoerder van IT-dienstverlener SenSo, deelt vier handige tips om met de juiste attitude tóch je droomjob te kunnen strikken.

1. Toon dat je gemotiveerd bent

Heb je niet het perfecte diploma op zak voor de functie waarvoor je solliciteert? No worries, Patrick Meeuwissen weet dat je met enthousiasme veel kan goedmaken. “De wereld evolueert continu, zeker de IT-wereld. Dus zelfs al volgde iemand een relevante opleiding, toch is zijn of haar kennis heel snel achterhaald. Daarom geef ik altijd de voorkeur aan een kandidaat met passie voor het vak boven een kandidaat met simpelweg het juiste diploma. Als je tijdens je sollicitatiegesprek bewijst dat je enthousiast, gemotiveerd en leergierig bent, heb je een streepje voor.”

2. Stel een IBO voor

Werknemers kunnen je gebrek aan ervaring gemakkelijk wegwerken via een individuele beroepsopleiding, kortweg IBO. Patrick paste die formule zelf al toe. “Onlangs waren we op zoek naar enkele nieuwe medewerkers. Een van de mensen die we uiteindelijk in dienst hebben genomen, kwam uit de verzekeringswereld, een andere uit de farmaceutische sector. Die sollicitanten sprongen eruit dankzij hun commerciële skills en maturiteit. Maar IT-kennis? Die hadden ze niet. Dat fiksten we door hen samen met VDAB een IBO aan te bieden, een betaald opleidingstraject van zes maanden die hen alle technische kennis leerde die ze nodig hadden voor de functie. Problem solved!”

3. Bewijs dat je een meerwaarde biedt

Dat je persoonlijkheid matcht met de functie, is even belangrijk als de juiste skills in huis hebben, vindt Patrick. Het kan zelfs een gebrek aan skills compenseren. “Op onze supportafdeling werkt nu een collega die gestart is met een IBO-contract. Hij was oorspronkelijk vrachtwagen mecanicien, maar na zijn arbeidsongeval was zulk fysiek werk geen optie meer. Omdat hij in zijn vrije tijd vaak bezig was met computers, stelde hij zich kandidaat als supportmedewerker. Tijdens het gesprek werd meteen duidelijk dat zijn persoonlijkheid de perfecte match vormde. Hij blijft rustig wanneer mensen misnoegd bellen met een technisch probleem, stelt ze op hun gemak en gaat kalm op zoek naar een oplossing. Zulke vaardigheden kan je moeilijk aanleren. Technische kennis wel.”

4. Geef niet op

Omdat Patrick Meeuwissen zo veel goede ervaringen heeft met IBO en andere opleidingen on the job bij SenSo, wil hij gemotiveerde kandidaten altijd een kans geven. Zelfs als dat minder vanzelfsprekend lijkt. “Zo kreeg ik eens de vraag van een hogeschool of wij ruimte hadden voor een bijzondere stagiair. Mo, een Syrische vluchteling. Na een lange tocht had hij asiel gekregen in België, maar zijn Syrisch ICT-diploma werd hier niet erkend. Hij was daarom hier een informaticaopleiding gestart, maar vond geen stageplaats omdat hij nog Nederlands aan het leren was. Intussen vormt Mo een vaste waarde in ons team en is hij geslaagd voor het internationale Microsoftexamen. Met een stevige portie doorzettingsvermogen kom je er dus wel.”

IB-huh?

