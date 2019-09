Zonder stress weer aan het werk: zo doe je dat Charlotte Fouquet

03 september 2019

08u00

Bron: vacature.com 1 Werkplek De draad terug oppikken na een heerlijke vakantie is niet altijd evident. Na enkele weken zon, zee en strand kan de confrontatie met je vertrouwde, grijze werkomgeving immers groot zijn. Veel werknemers hebben dan ook last van een post-vakantie-dipje. De tien tips hieronder helpen je om terug gemotiveerd aan het werk te gaan, of om eindelijk knopen door te hakken wat je werksituatie betreft.

1. Bereid je terugkeer goed voor

Bereid je terugkeer al voor nog voor je op vakantie vertrekt, door zoveel mogelijk losse eindjes weg te werken. Rond waar je mee bezig bent zo goed mogelijk af, zodat je daar niet meer hoeft aan te denken tijdens je vakantie. Neem twee weken voor je vertrek ook geen nieuwe projecten meer aan en draag beetje bij beetje de nodige informatie over aan je collega’s. Zo hebben zij ook nog de tijd om vragen te stellen. Laat ook je computer netjes achter. Gebruik je laatste werkdagen om bestanden te archiveren of te verwijderen. Dat maakt het veel overzichtelijker en aangenamer als je na je vakantie de computer terug opstart. Tot slot, zet de laatste dag voor je vertrek al je out of office aan. Zo kan je in alle rust afronden.

2. Plan je vakantie slim in

De dag na je terugkomst meteen gaan werken? Geen goed idee. Gun jezelf enkele dagen om te acclimatiseren, de was en de plas te doen en je mentaal voor te bereiden op je werk.

3. Zorg dat je rustig kan starten

Vanaf werkdag één terug in de ratrace meedraaien, daar wordt niemand vrolijk van. Laat dus nog één dag je out of office aan staan. Gebruik die tijd om je te informeren over de stand van zaken van projecten, en om je e-mails te lezen. Overloop ze en rangschik ze volgens urgentie. De dringendste pak je het eerst aan. Formuleer eventueel al antwoorden, maar plan de verzending van die mails in voor de dag erna. Je bent immers nog out of office.

4. Maak eindelijk werk van een beter loon

Tijdens je vakantie heb je eindelijk tijd om een aantal zaken op een rijtje te zetten. Ook wat je werksituatie betreft. Het is het ideale moment om voor jezelf in kaart te brengen wat je anders wil. Vind je bijvoorbeeld al lang dat je onderbetaald wordt? Gebruik dan een deel van je vakantietijd om de onderhandeling over je loon voor te bereiden. Het gevoel ondergewaardeerd te worden gaat op termijn immers op je wegen en je werkplezier ondersneeuwen. Bespreek dit eventueel ook met jouw omgeving. Zo zal je gesterkt het gesprek kunnen aanvatten na je terugkeer uit vakantie.

Tip: Download hier onze gratis gids ‘Zo leer je onderhandelen over je loon’.

5. Laat je vakantie niet volledig los

Probeer dat vakantiegevoel zo lang mogelijk vast te houden. ’s Avonds een terrasje doen, wat meer bewegen, meer tijd met het gezin doorbrengen … Hoewel het wat planning vergt, hoeft dat niet te stoppen eens je terug aan het werk gaat. Een heel praktische tip: plaats een vakantiefoto of reissouvenir op je bureau of plan alvast een volgende trip. Een blijvend vakantiegevoel verzekerd.

6. Gebruik de vakantieperiode om bij te benen

In heel wat bedrijven wordt er tijdens de vakantie, en zelfs nog in september, op een lager pitje gewerkt. Er zijn minder vergaderingen, projecten werden afgerond voor de zomer … De zomerperiode is dan ook het ideale moment om bij te benen. Administratie die is blijven liggen, werkprocessen die onder de loep moeten worden genomen … Daar heb je nu eindelijk wat tijd en ruimte voor.

7. Stel prioriteiten

Niet alleen je mails kan je rangschikken van dringend naar niet dringend, ook je andere taken pak je het best slim aan. De reden waarom veel mensen gebukt gaan onder stress, is omdat ze niet de juiste prioriteiten stellen. Alles moet meteen gebeuren en dan wordt het natuurlijk chaos. Neem de tijd om op te lijsten wat er tot het einde van het jaar nog moet gebeuren, en rangschik je taken van prioritair naar minder prioritair. Zo heb je een leidraad.

Lees ook: Mijn baas stapelt werk op, krijg ik dan ook meer loon?

8. Leer doseren

Hoewel velen in die val trappen, is het eigenlijk niet de bedoeling dat we ons een heel jaar kapotwerken, om dan op vakantie enkele weken te bekomen. Door tijdens het jaar te leren doseren, zal je meer werkplezier hebben en ook op vakantie energieker en positiever zijn. Durf dus nee zeggen op het werk als de workload te zwaar wordt. Je kan dit aantonen door je prioriteitenlijst. Of neem af en toe een snipperdag. Ga je te vaak over je grenzen? Bekijk dan of deeltijds werken voor jou een optie is. Werk en ontspanning moeten immers altijd in balans zijn.

9. Fris je cv op

Er zijn maar weinig mensen die ernaar uitkijken om na een vakantie terug aan het werk te gaan. Maar als jij er echt bijzonder tegenop ziet, dan is er misschien wel meer aan de hand. Zit je nog wel op je plaats in je huidige job? Is die slechte baas het allemaal wel nog waard? Is het antwoord nee, maak dan tijdens je vakantie tijd vrij om na te denken over waar je naartoe wil. Fris alvast je cv op zodat je klaar bent voor een eventuele carrièreswitch. Lees hier onze onze gratis gids.

10. Maak komaf met die slechte baas en zoek een nieuwe job

Beslis je resoluut om je job op te zeggen, bekijk dan welke jobs of bedrijven wel bij jou zouden passen. Moet je daarvoor een bijkomende opleiding volgen, dan is dit het moment. Vaak lopen die opleidingen immers samen met een schooljaar. Is de tijd aangebroken om je ontslag in te dienen, doe dat dan professioneel en volgens de regels van de kunst. Bekijk hier ons voorbeeld van een goede ontslagbrief.

