Zo zorg je ervoor dat jouw sollicitatiemail opvalt in de mailbox van de werkgever

20 april 2018

16u16

Bron: Business Insider 0 vacature.com Solliciteren is niet gemakkelijk en je onderscheiden van tientallen andere sollicitanten nog veel minder. Het begint allemaal met je eerste mail naar jouw mogelijk toekomstige werkgever. Bij grote bedrijven gebeurt het soms dat mails niet eens gelezen worden, daarom is het belangrijk dat je mail opvalt in de mailbox van de werkgever. En alles start met de onderwerpregel.

Alles begint met de onderwerpregel, want die zal mee bepalen of de ontvanger jouw mail überhaupt opent. Laat de onderwerpregel dus nooit blanco en vermijd vage formuleringen als ‘Sollicitatie voor vacature’.

Wees bondig

Maak de onderwerpregel zeker ook niet te lang. Een doorsnee mailbox toont ongeveer 60 tekens van de onderwerpregel, maar een mobiele inbox toont meestal slechts 25 à 30 tekens. Hou de regel dus kort en gebruik zoveel mogelijk trefwoorden.

Gebruik relevante trefwoorden

Omdat bondigheid de sleutel tot succes is, zal je moeten kiezen welke trefwoorden je in je onderwerpregel opneemt. Weeg dus goed af welke trefwoorden het meest van toepassing zijn op de functie waar je je zinnen op hebt gezet.

Zet belangrijke woorden vooraan

Probeer ook de belangrijkste trefwoorden vooraan te zetten, want die trekken de meeste aandacht. En als je regel toch wordt afgebroken, zijn die woorden toch nog zichtbaar.

Wees filters te snel af

Veel personeelsmanagers hebben filters op hun mailbox die inkomende mails sorteren op basis van kernwoorden. Zowel in je onderwerpregel als in de mail zelf is het belangrijk om relevante termen te gebruiken. Doe je bijvoorbeeld een open sollicitatie, vermeld dat dan zeker in je onderwerpregel en je mail zelf.

Vermeld het vacaturenummer

Vraagt de werkgever om het vacaturenummer te vermelden, zet dat nummer dan al meteen in de onderwerpregel.

Tot slot: gebruik nooit kapitalen

Grote letters trekken dan wel de aandacht, maar dat doen ze op een volledig foute manier. Zo lijkt het alsof je roept op je werkgever, en die zal daar onmiddellijk conclusies uit trekker. Tekens die wel op een goede en subtiele manier de aandacht trekken zijn dubbele punten en liggen streepjes. Een dubbele punt in je onderwerpregel kan wonderen doen.

