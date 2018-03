Zo zoek je ander werk zonder dat je baas erachter komt Heleen De Bisschop

14 maart 2018

11u30

Sollicitanten die werken zijn interessante kandidaten voor bedrijven die op zoek zijn naar nieuw talent. Toch is het niet gemakkelijk om te solliciteren wanneer je werkt. Hoe pak je dat aan? En wat als je huidige werkgever erachter komt?

Sollicitatieverlof

Als je vakantie neemt om op een sollicitatiegesprek te gaan, blijf je maar beter vaag over de reden. Het is nogal delicaat om te zeggen dat je bijvoorbeeld naar de begrafenis van je grootmoeder gaat terwijl ze nog springlevend is. Zo werk je jezelf alleen maar in de nesten. Als je werkgever toch vraagt waarom je verlof neemt, kies je maar beter voor een veiliger leugentje om bestwil. Hou het bijvoorbeeld op een tandartsbezoek of autokeuring.

Bedrijfscomputer en -telefoon

De gsm en computer van je huidige werkgever gebruik je beter niet om te solliciteren. Hoewel je baas niet onaangekondigd en zonder goedkeuring je surf- of mailgedrag mag controleren, is het belangrijk om discreet te zijn. In principe mogen documenten die je op je bedrijfscomputer bewaart niet worden ingekeken, maar je weet nooit welk bestand je per ongeluk open klikt wanneer je baas over je schouder meekijkt.

TIP: Tijdens een sollicitatiegesprek moet je in een beperkte tijdsspanne echt indruk maken op je toekomstige werkgever als je die job wil binnenhalen. En dat betekent in de praktijk: je zeer goed voorbereiden. Lees ons stappenplan door, zo zie je zeker niets over het hoofd.

Cv online zetten

Als je je cv op vacaturesites zet, doe je dat best anoniem. Want het zou wel heel jammer zijn als je huidige werkgever net op jouw cv botst. Dan weet hij dat je op zoek bent naar ander werk en dat zal de sfeer niet bepaald bevorderen. Op LinkedIn kan je je dan weer registeren als ‘open candidate’. Dat is een functie die in het leven is geroepen om mensen die al ergens werken een andere job te laten zoeken zonder te moeten vrezen dat hun collega’s of baas erachter komen.

Ontslag of niet?

Zowel de werkgever als de werknemer moet zich in principe niet verantwoorden voor het stopzetten van een arbeidsrelatie. Als je ontslagen wordt omdat je baas vermoedt dat je elders solliciteert, kan je aanhalen dat je werkgever ‘onbehoorlijk handelt’, maar enkel een rechter kan oordelen wie er in zo’n geval gelijk heeft.

