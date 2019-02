Zo ziet je loon eruit als je zowel volgens barema's als prestaties betaald wordt Matthias Van Milders

18 februari 2019

08u00

Bron: vacature.com magazine 0 vacature.com Wordt de filosofie van het ‘Loonhuis van de toekomst’ werkelijkheid, dan zullen onze lonen er anders uitzien. Voor drie fictieve personen maken we de vergelijking met het klassieke baremiek systeem.

Vlerick Business School-professor Xavier Baeten tekende samen met HR adviesverlener Hudson een nieuw voorstel voor verloning uit, onder de naam ‘Loonhuis van de toekomst’, dat een combinatie maakt van anciënniteits- én prestatieverloning.

Xavier Baeten: “Ervaring telt nog altijd mee, maar dan alleen tijdens de eerste jaren in een nieuwe job, wanneer de werknemer de snelste leercurve doormaakt. Eens de medewerker ‘volleerd’ is én een marktconform loon krijgt, zou de stijging verminderen en zelfs stoppen. Daarna zou een systeem van variabele beloning in werking treden. Meer verdienen kan dan nog altijd, maar dan hangt het van prestaties af.”

Drie simulaties

We vergelijken voor drie verschillende profielen het loon in de twee systemen. Enerzijds is er een scenario waarbij het loon volledig bepaald wordt door de geldende barema’s. Anderzijds is er een scenario met elementen uit het Loonhuis van de toekomst. Dat berust op drie pijlers:

Ervaring : vastgelegde loonsverhogingen tijdens de eerste jaren van de loopbaan.

Prestaties : bonussen zodra de loopbaan op kruissnelheid is.

Maatwerk : een flexibel budget dat een werknemer naar eigen goeddunken kan omzetten in bijkomende vrije dagen, opleiding, middelen voor mobiliteit en/of bijkomende pensioenopbouw.

De vermelde lonen in deze vergelijking werden becijferd door Hudson. De exacte bedragen worden in de praktijk natuurlijk beïnvloed door een boel factoren. De variabele vergoedingen zijn die van een gemiddelde werknemer die zijn/haar doelstellingen behaalt.

Lisa

24 jaar - Boekhouder - 2 jaar ervaring - Single

Baremiek systeem

Brutoloon: 2.522 euro

Als jonge boekhouder verdient Lisa een stuk minder dan haar oudere collega’s met dezelfde job. Ze heeft bij het begin van haar loopbaan al een beeld van wat ze over een paar decennia zal verdienen. Haar loon zal stijgen in functie van het aantal gewerkte jaren. Vlerick Business School en Hudson, de bedenkers van het Loonhuis van de toekomst, stellen vast dat ervaring een positieve invloed heeft op de prestaties, maar dan vooral in de eerste jaren van de loopbaan.

Systeem Loonhuis van de toekomst

Brutoloon: 2.297 euro + 69 euro flexibel budget

Het loon van Lisa in dit systeem ligt onder de huidige barema’s. Het stijgt in de eerste jaren van haar loopbaan echter met grotere stappen. Daardoor zal ze snel meer verdienen dan in het baremiek systeem. In die periode worden individuele prestaties nog niet in rekening gebracht. Wel heeft ze vanaf het derde jaar van haar loopbaan recht op winstdeling. Daarnaast beschikt Lisa sinds haar eerste werkdag over een flexibel budget. Als jonge boekhouder zet ze dat in voor haar persoonlijke ontwikkeling in de vorm van een extra opleiding. Daarvoor beschikt ze over een jaarbudget van meer dan 800 euro.

Charlotte

38 jaar - Projectingenieur - 16 jaar ervaring - Samenwonend met Marco, die ook werkt - 2 minderjarige kinderen

Baremiek systeem

Brutoloon: 3.525 euro

Projectingenieur Charlotte zag haar brutoloon elk jaar stijgen. De stijging werd wel minder groot naarmate de jaren vorderden. Toch verdient Charlotte bijna 900 euro meer dan toen ze haar loopbaan startte. Nu haar twee kinderen op de lagere school zitten, wil Charlotte best wel wat meer investeren in haar job. Als ze daarvoor ook meer wil verdienen, zal ze naar een andere functie moeten uitkijken.

Systeem Loonhuis van de toekomst

Brutoloon: 3.706 euro (waarvan 216 euro variabel) + 105 euro flexibel budget

Sinds zes jaar geniet Charlotte van een variabele vergoeding die gebaseerd is op drie parameters: haar individuele prestaties, de prestaties van haar team en de winst die haar bedrijf maakt. Jaarlijks worden de drie parameters geanalyseerd. Omgerekend kan Charlotte zo bijkomend meer dan 200 euro per maand verdienen. Daarbij komt ook een flexibel budget dat Charlotte gebruikt voor een aantal bijkomende vakantiedagen en verder voor de aankoop van een plooifiets. Charlotte overweegt om intern te solliciteren voor een leidinggevende functie. In haar bedrijf worden de individuele prestaties voor zo’n functie nog sterker in rekening gebracht. Het variabel percentage van haar loon zal dan groter zijn.

Guido

59 jaar - Onderhoudstechnicus - 39 jaar ervaring - Gehuwd met Linda, gepensioneerd - 3 meerderjarige kinderen

Baremiek systeem

Brutoloon: 3.502 euro

Guido is een ervaren onderhoudstechnicus die zijn loon jaar na jaar zag stijgen volgens de barema’s. Vandaag verdient Guido 57 procent meer dan in zijn beginjaar. Onlangs kreeg Guido’s vrouw Linda de kans om vervroegd met pensioen te gaan. Door de zekerheid over Guido’s loon, kon het echtpaar een goede simulatie maken van hun gezamenlijk inkomen.

Systeem Loonhuis van de toekomst

Brutoloon: 3.054 euro (waarvan 206 euro variabel) + 85 euro flexibel budget

Het basisloon van 2.848 euro ligt een stuk onder het huidige barema. Guido is echter met al zijn ervaring een degelijke onderhoudstechnicus die vlot de gestelde doelstellingen haalt. Daardoor ziet hij zijn basisloon elke maand aangevuld met een variabel gedeelte. Vier jaar geleden koos Guido ervoor om het iets rustiger aan te doen met het oog op een betere werk-privébalans. Hij gaf toen een aantal verantwoordelijkheden door aan een collega. Sindsdien daalde zijn loon, maar hij behield wel zijn flexibel budget. Dat zet hij om in bijkomende pensioenopbouw.

