Zo wordt jouw relatie niet de dupe van je werkstress

Het is ongetwijfeld heel herkenbaar: na de drukke en veeleisende dagtaak is het niet altijd evident om thuis tot rust te komen. De relatie met je partner wil daar wel eens serieus onder lijden. Zes tips om het evenwicht te herstellen voor het te laat is.

1. Wees een luisterend oor

Het is belangrijk om interesse te hebben in elkaars werk. Merk je dat je partner professionele zorgen heeft, ga het onderwerp dan zeker niet uit de weg. Het kan namelijk ongelooflijk veel deugd doen om je hart te kunnen luchten. Bovendien: hoe beter jullie elkaars muizenissen kennen, hoe makkelijker je de ander kan steunen als hij of zij het even wat moeilijker heeft.

2. Trek grenzen

Begrip opbrengen is één zaak, maar dat kan uiteraard niet blijven duren. Op een bepaald moment moet je je werk echt achter je kunnen laten. Wees dus niet bang om jezelf of elkaar duidelijke huisregels op te leggen. Zo kan het heilzaam zijn om radicaal te beslissen om voortaan geen werkmails meer te beantwoorden of telefoontjes te plegen. Beter nog: zet die smartphone gewoon uit.

3. Organiseer het huishouden

Ook thuis ligt er handenvol werk op ons te wachten. Vaak is dat een bron van extra spanningen, maar het kan ook anders: het komt er gewoon op aan de onvermijdelijke klussen efficiënt en gestructureerd aan te pakken. Lukt dat, dan komt er op slag een zee van kostbare en kwalitatieve tijd vrij.

4. Doe iets leuks

Zeer belangrijk, zeker als je kinderen hebt: trek er regelmatig bewust met jullie tweetjes op uit. Een gemeenschappelijke hobby kan al een sterke bindende factor zijn. Daarnaast is het geen overbodige luxe om een paar keer per jaar een lange weekendtrip in te plannen en de doordeweekse routine radicaal te doorbreken.

5. Leef gezond

Je kan je maar lekker voelen in je relatie als je zelf goed in je vel zit. Probeer dus gezond en gevarieerd te eten, kies voor voldoende beweging en voorzie de nodige ontspanning. Niet iedereen kan snelsnel van werk veranderen als zijn relatie onder druk komt te staan. Maar goede gewoontes kunnen je wel helpen om de dagelijkse stress beter te kanaliseren. Steun je partner daar dan ook in. Koppels die bijvoorbeeld op vaste tijdstippen samen eten, maken automatisch betere voedingskeuzes.

6. En desnoods: zoek hulp

Geraak je er echt niet uit, aarzel dan niet om professioneel advies in te winnen. Vaak ziet een buitenstaander veel helderder waar het probleem ligt en kan hij jullie met de juiste analyses mee op weg zetten naar een ontwarring van de relationele knoop.

