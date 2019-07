Zo word je zelfstandig verpleegkundige vacature.com zorg

Mede dankzij de vergrijzing is er steeds meer werk in de thuiszorg. Een beroep met toekomst dus! Heb je zin om eigen baas te zijn? Dit moet je regelen om zelfstandig verpleegkundige te kunnen worden.

Trek je liefst je eigen plan en zorg je graag voor anderen, dan kun je zelfstandige in de thuisverpleging worden. Een diploma verpleegkunde is wel nodig natuurlijk, en enige ervaring is ook handig als je voor jezelf begint. Je kunt je aansluiten bij een groepspraktijk, of meteen je eigen praktijk opzetten. Ben je benieuwd waar je allemaal rekening mee moet houden, lees dan snel verder!

Diploma zelfstandige in de thuiszorg

Om zelfstandige in de thuisverpleging te worden, kun je verschillende opleidingen doen. Met een HBO5-opleiding word je in drie jaar tijd gegradueerde verpleegkundige. En op de hogeschool word je in vier jaar opgeleid tot bachelor in de verpleegkunde. Daarna kan je je nog specialiseren met een bachelor-na-bachelor, een postgraduaat thuisgezondheidzorg of een master verpleegkunde.

Ben je eenmaal gestart, dan kun je aanvullende opleidingen en bijscholingen volgen, over marketing bijvoorbeeld, innovaties in de zorg of subsidies en premies.

Dit moet je regelen

Ga je als zelfstandige aan de slag in de zorg, dan moet je een RIZIV-nummer aanvragen. Daarmee word je erkend en hebben je patiënten recht op terugbetaling. Verpleegkundige is een vrij beroep, dus je hoeft geen btw-nummer aan te vragen. Je bent wel verplicht je in te schrijven als zelfstandige bij een ondernemersloket en sociale bijdragen te betalen. Ook moet je een facturenadministratie opzetten, ga daarvoor zeker eens met een boekhouder praten.

Verder is het handig om in het bezit te zijn van een wagen of fiets, en zal je medisch verzorgingsmateriaal moeten aanschaffen om je werk te kunnen doen. Als zelfstandige moet je dat zelf regelen! Het is een aanrader om lid te worden van een beroepsvereniging zoals de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandig Verpleegkundigen, daar kun je met al je vragen terecht. Tot slot sluit je de nodige verzekeringen af, en dan kan je aan de slag!

Inkomsten in de zelfstandige thuisverpleging

Hoeveel je als zelfstandig verpleegkundige verdient, hangt er natuurlijk vanaf of je in hoofd- of bijberoep werkt, of je een specialisatie hebt en hoeveel cliënten je hebt. Werk je voltijds, dan is een gemiddelde omzet van 5.000 euro per maand niet onrealistisch. Na aftrek van kosten en belasting hou je ongeveer de helft over als netto-inkomen.

